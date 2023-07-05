Su kaydırağında kayarken başını havuzun zeminine çarptı!

AA'da yer alan habere göre Kızılağaç turizm bölgesindeki 5 yıldızlı bir otele tatile gelen Ali Cılga (65), 26 Haziran'da otelin su parkındaki kaydıraktan yüzüstü kayarken başını havuzun zeminine çarptı.

Otelde görevli cankurtaran tarafından havuzdan çıkarılan Cılga, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Havuz içerisinde bir süre baygın kalan Cılga'yı, havuz başındaki vatandaşlar fark etti.