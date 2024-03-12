Su kanalına düşen karaca balık ağıyla kurtarıldı
Karabük'ün Yenice ilçesinde bitkin halde bulunan karaca, kontrollerinin ardından doğal ortamına bırakıldı
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Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Şirinköy köyünde yaşayan Osman Bostancı, budama yapmak için geldiği meyve bahçesinde bitkin haldeki karacayı fark etti.
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Korkudan kaçmaya çalışırken tellere çarpan karacayı yakalayan Bostancı, hayvana su ve yiyecek vererek durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğü'ne bildirdi.
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Ekiplerin yaptığı tıbbi müdahale ve sağlık kontrolünde durumunun iyi olduğu belirlenen karaca, doğaya salındı.
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