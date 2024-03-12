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        Haberler Yaşam Su kanalına düşen karaca balık ağıyla kurtarıldı

        Su kanalına düşen karaca balık ağıyla kurtarıldı

        Karabük'ün Yenice ilçesinde bitkin halde bulunan karaca, kontrollerinin ardından doğal ortamına bırakıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 12:55 Güncelleme: 12.03.2024 - 12:55
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          Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Şirinköy köyünde yaşayan Osman Bostancı, budama yapmak için geldiği meyve bahçesinde bitkin haldeki karacayı fark etti.

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          Korkudan kaçmaya çalışırken tellere çarpan karacayı yakalayan Bostancı, hayvana su ve yiyecek vererek durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğü'ne bildirdi.

           

           

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          Ekiplerin yaptığı tıbbi müdahale ve sağlık kontrolünde durumunun iyi olduğu belirlenen karaca, doğaya salındı.

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