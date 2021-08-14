Dahiliye Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ece Yiğit, “Hayatın temel yapıtaşı olarak bildiğimiz suya bilgi kirliliği karıştı. İçilen suyun temizliği ve güvenirliliğini sorgulamaya önce PH derecesinden başlanmalı, zayıflatıcı özellik içinse kalite ve miktara bakılmalı” dedi.
"SUDA EN AZ 7.4 pH DEĞERİ OLANLAR TERCİH EDİLMELİ"
Dr. Yiğit, “Sağlıklı ve kaliteli su tüketmek adına en düşük 7.4 ph değeri olan suları tercih etmelisiniz. Suyun ph değeri 7’nin altında olduğunda asidik, 7 olduğunda nötr, 7’nin üzerinde olduğunda bazik (alkali) diye tanımlanır. Alkali su hücre atıkları olan serbest radikallerin yani toksinlerin nötralize edilmesini ve vücuttan daha kolay atılmasını sağlar. Alkali suyun tek başına kilo verdirici bir etkisi bulunmamasına karşı ödem atmaya daha çok yardımcı oluyor” bilgisini verdi.
ALKALİ SU ZAYIFLATIR MI?
Tek başına alkali su tüketimi ile kilo vermenin mümkün olmadığına dikkat çeken Yiğit, “Alkali suyun zayıflatıp zayıflatmadığı en çok merak edilen konulardan biri. Sırf kilo vermek adına tek başına alkali su tüketmek doğru değildir. Alkali su sadece zayıflamanıza yardımcı olur. Düzenli olarak egzersiz ile beraber dengeli beslenmezseniz sağlıklı kilo veremezsiniz” ifadelerini kullandı.
KAYNATIP SOĞUTUP İÇMEK FAYDALI MI?
Suyu kaynatıp soğutularak içilmemesi gerektiğini vurgulayan Yiğit, bu yöntemin sudaki kalsiyum ve magnezyum olmak üzere çeşitli minerallerin çökmesine neden olarak mineral kaybına yol açtığını belirtti.
Yemeklerden yine 10-15 dakika sonra tüketilen su sindirimi kolaylaştırarak kabızlığı önlediğini dile getiren Yiğit, “Başlıca bu etkileri ile kilo vermede faydalıdır. Paketlenerek tüketime sunulmuş sular gerekli kontrollerden geçtikleri için güvenilirdirler ve kaynatılmalarına gerek yoktur” bilgisini verdi.
YEMEKLERDEN ÖNCE Mİ SONRA MI İÇİLMELİ
Suyun faydalarından bahseden Yiğit, şunları söyledi: “Su metabolizmayı hızlandırır. Yemeklerden 10-15 dakika önce tüketilen su tokluk hissi verir ve daha çabuk doymamızı sağlar. Yemeklerden yine 10-15 dakika sonra tüketilen su sindirimi kolaylaştırır, kabızlığı önler. Başlıca bu etkileri ile kilo vermede faydalıdır.”
"MİKTARI KADAR KALİTESİ DE ÖNEMLİ"
Yalnızca tükettiğimiz su miktarı değil, kaliteli su tercihi de sağlığımız için önemli olduğuna dikkat çeken Yiğit, sözlerini şöyle tamamladı: “Günde yaklaşık 2 ila 2.5 litre kadar su tüketmeliyiz. Yaz aylarında sıcaklık nedeni ile su kaybımız daha çok olduğundan bu miktarı 3 ila 3.5 litreye kadar çıkartabiliriz.”
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