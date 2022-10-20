Kiracısını öldüren ev sahibine müebbet hapis istemi

Konya'da su faturası nedeniyle tartıştığı kiracısını silahla öldürdüğü, bir kişiyi de yaraladığı gerekçesiyle yargılanan sanık hakkında müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Mevlüt Kapan'ı öldürdüğü, Mehmet Ali G'yi yaraladığı suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık Hüseyin M. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.
Sanık Hüseyin M, "Medyada hakkımda haberler çıktı ama ben 13 lira için adam öldürmedim. Daha önceki günlerde de maktul, aramızdaki tartışma nedeniyle bana küfürler etmişti. Olay günü öldürme amacıyla hareket etmedim. Öldürme niyetim yoktu." ifadesini kullandı.
Maktulün eşi Havva Nur Kapan ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.
Oturdukları eve bir yıl önce taşındıklarını anlatan Kapan, "Sanığın annesi ev sahibimizdi ve bize eziyet ediyordu. Bu konuda sanıkla konuştuğumuzda bizi haklı bulmuştu ve 'Bir sorun olursa bana söyleyin' demişti. Bu olaylar kış boyunca devam etti. En son da su faturası konusunda aramızda anlaşmazlık çıktı." diye konuştu.
Olayda yaralanan Mehmet Ali G, sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Olaya tanık oldum. Sanık, maktul Mevlüt'ü vurduktan sonra etrafına gelenleri yaklaştırmadı ve 'Ölsün burada' dedi. Ardından bana da ateş etti." dedi.
Duruşmada tanık olarak dinlenen, maktul ve sanığın komşuları E.A. da sanığın maktule ateş ettikten sonra, yardım için gitmeye çalışanları 'Bırakın ölsün' diyerek evin bahçesine sokmadığını öne sürdü.
Sanık, söz verilmeden "Yalan söylüyor" deyince Mahkeme Başkanı "Takım elbise giyip gelmişsin ama saygısızlık yapıyorsun. Saygılı olacaksın ve konuşurken izin isteyeceksin." diyerek tepki gösterdi. Hüseyin M, bunun üzerine özür diledi.
İddia makamı, mütalaasında sanık Hüseyin M'nin maktul Mevlüt Kapan'ı "kasten öldürme" suçundan müebbet, Mehmet Ali G'yi "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.
Konya'nın Meram ilçesi Büyük Kovanağzı Mahallesi Yaka Sokak'taki 2 katlı evin bahçesinde 10 Mayıs'ta Hüseyin M. ile kiracısı Mevlüt Kapan arasında faturaların ödenmemesi ve gürültü nedeniyle tartışma çıkmış, Hüseyin M, Kapan ve Kapan'ın arkadaşı Mehmet Ali G'yi tüfekle yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan Kapan müdahaleye rağmen kurtarılamamış, gözaltına alınan Hüseyin M. tutuklanmıştı.
* Haberin görseli AA'dan servis edilmiştir.
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