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        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Su eklenmiş sütler raflardan toplatılıyor - Alışveriş Haberleri

        Su eklenmiş sütler raflardan toplatılıyor

        Tarım ve Orman Bakanlığı, Birşah markalı sütlerde su bulunduğunu duyurdu. Üretici firma Danone, teknik aksaklık nedeniyle sütlerin geri toplandığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2025 - 20:20 Güncelleme: 05.01.2025 - 20:20
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        Su eklenmiş sütler raflardan toplatılıyor
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        Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan son denetimlerde, "Birşah" markalı sütlerin bazı partilerinde ciddi sorun tespit edildi. Bakanlık, üç harfli zincir marketlerden satılan Birşah marka sütlerde, içeriğinde su bulunduğunu açıkladı. Bu gelişme sonrası üretici firma Danone'den açıklama geldi ve toplatma kararı alındı.

        SU İÇEREN BİRŞAH SÜTLERİ TOPLATILIYOR

        Bakanlık, "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesinde yer alan Birşah marka 1 litre yüzde 3,1 yağlı UHT sütlerin içinde su bulunduğunu tespit etti. Söz konusu ürünler, üretim hatasından kaynaklanan bir teknik aksaklık nedeniyle içeriğinde su barındırdığı açıklandı.

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        Danone firma yetkilileri, yapılan açıklamada, sütün üretim aşamasındaki teknik bir aksaklıktan dolayı bu sorunun yaşandığını belirtti. Danone, UHT süt üretiminde sıcaklık dengesini sağlamak için kullanılan suyun, yanlışlıkla ürünün içine karıştığını ifade etti. Bu hata, sadece belirli bir partiyi etkiledi ve 176.L parti numaralı ürünler için toplatma kararı alındı.

        Danone, yaşanan bu sorunla ilgili yaptığı açıklamada, söz konusu ürünlerin halk sağlığına zarar vermediğini ve herhangi bir sağlık riski taşımadığını vurguladı. Bakanlık, Danone'nin geri çekme kararını doğrulayarak, söz konusu sütlerin üç harfli zincir marketlerden toplatılması talimatını verdi. Bu ürünler, ilgili marketlerden ve satış noktalarından hızla geri alınıyor.

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