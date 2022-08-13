Su dolu oyuğa girip, 5 yavru köpeği annelerine kavuşturdu

DHA

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan Özcan Özden ve arkadaşı, kırsalda yaşayan sokak hayvanlarını beslemek için araziye çıktığında panik halindeki bir köpekle karşılaştı. Köpeği takip eden Özden, su dolan bir oyuğun içerisindeki 5 yavru köpeği çıkardı. Boğulma tehlikesi atlatan yavrular, anneleriyle birlikte koruma altına alındı.

Adapazarı'nda yaşayan sınıf öğretmeni Özcan Özden, öğrencilerinden geri kalan zamanlarında sokak hayvanları için mücadele veriyor. Kendisi gibi gönüllü olan Soner Bozdağlayan ve Bulut Bektaş ile kentsel alanların dışına mama ve yem bırakan Özden, önceki gün Adapazarı Emirdağ Mezarlığı'nın arkasındaki bölgeye gitti. Burada yağmur altında panik halinde koşan köpeği gören hayvanseverler, köpeği takip ettiklerinde su dolmaya başlayan bir oyuğa doğru hamle yaptığını gördü. Köpeğin 2 yavrusunu çıkardığı görülürken, oyuğun içerisine doğru uzanan Özden, burada gördüğü yavru köpekleri alarak dışarı çıkardı. Giderek su dolan oyuğun içerisinde mücadele veren Özcan Özden, 5 yavru köpeği de kurtardı. Yavrular, anneleri ile birlikte bulundukları bölgeye yakın olan bir yerdeki kulübeye yerleştirildi.

Su dolu oyuğun içerisinde yavru köpekleri kurtaran Özcan Özden, "Bunlar belediyeler tarafından ormanlık alana atılan köpekler. O gün yağmurda beslemeye çıktığımızda aracın önüne geldi. Panik halinde olduğunu fark edip peşinden gittik. Sakarya Emirdağ mezarlığının dışında bir ormana yavrulamış. Yağmur da bastırınca bizden önce 2´sini almış ama diğerlerini alamamış. Biz de takip ettik, orayı bulduk ve kurtardık. Şu anda güvendeler. Daha gözleri açılmamış çok küçük yavrular. Şu anda biz kendi kulübelerimizde bakıyoruz. Annenin bildiği yaşam alanı içerisinde kulübelerimiz var. O bölgeye aldık." dedi.





Özden sokak hayvanları için yaşam alanları kurduklarını belirterek, "Biz Sakarya'da şehir dışına atılan canları beslemeye çalışıyoruz. Tahminimizce bu bölgelerde 2 binin üzerinde can yaşıyor. Biz bunlar için Adapazarı Belediyesi ile birlikte yaşam alanları kurduk. Farklı yerlerde yaklaşık 560 tane kulübe var. Halen de yapmaya çalışıyoruz. Bu sokak hayvanı sorununun çözümü için yapılması gerekeni uygulama ile anlatmaya çalışıyoruz. Barınak yerine daha ucuz ve daha kolay yolla bakımlarını yapıyoruz" diye konuştu.