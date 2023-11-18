Su damacanası değil taşıdığı bebek!
Bursa'da bir baba, motosikletinin önüne bebeğini koyarak kilometrelerce ilerledi. O anlar kameraya yansıdı
Giriş: 18.11.2023 - 10:39 Güncelleme: 18.11.2023 - 10:39
Bursa'da olay, merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi.
BEBEĞİN CANINI DÜŞÜNMEDİ
İHA'da yer alan habere göre motosikletinin önüne bebeğini koyan baba, çocuğunun canını hiçe sayarak kilometrelerce ilerledi.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Seyir halindeki otomobillerin klaksonlu ikazına aldırış etmeyen sürücü, ne kendi canını ne de çocuğunun canını düşündü. O anlar anbean amatör kameralara yansıdı.
Haberi Hazırlayan: Alper Uruş