Bursa'da olay, merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Seyir halindeki otomobillerin klaksonlu ikazına aldırış etmeyen sürücü, ne kendi canını ne de çocuğunun canını düşündü. O anlar anbean amatör kameralara yansıdı.