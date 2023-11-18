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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da tehlikeli anlar: Motosikletin önüne bebeğini koyarak kilometrelerce taşıdı

        Su damacanası değil taşıdığı bebek!

        Bursa'da bir baba, motosikletinin önüne bebeğini koyarak kilometrelerce ilerledi. O anlar kameraya yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 10:39 Güncelleme: 18.11.2023 - 10:39
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        Su damacanası değil taşıdığı bebek!
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        Bursa'da olay, merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi.

        BEBEĞİN CANINI DÜŞÜNMEDİ

        İHA'da yer alan habere göre motosikletinin önüne bebeğini koyan baba, çocuğunun canını hiçe sayarak kilometrelerce ilerledi.

        O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

        Seyir halindeki otomobillerin klaksonlu ikazına aldırış etmeyen sürücü, ne kendi canını ne de çocuğunun canını düşündü. O anlar anbean amatör kameralara yansıdı.

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        #Bursa
        #Son dakika haberler
        Haberi Hazırlayan: Alper Uruş
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