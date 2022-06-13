Su birikintisine düşen çocuktan acı haber!

İHA

Ağrı'da, oyun oynarken yağmur nedeniyle oluşan su birikintisine düşen 11 yaşındaki çocuk, hastanede hayatını kaybetti.

Doğubayazıt ilçesine bağlı Çiftlik köyünde, yağmur nedeniyle oluşan su birikintisi etrafında oyun oynayan 11 yaşındaki Muhammed Koçyiğit, dengesini kaybederek suya düştü. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda sudan çıkarılan Muhammed Koçyiğit, Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi olan çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.