Su birikintisinde cansız beden bulundu

DHA

Mersin'de, mobilya atölyesi yanındaki su birikintisinde erkek cansız bedeni bulundu.

Merkez Akdeniz ilçesi Siteler Mahallesi'ndeki bir mobilya atölyesinin yan tarafındaki su birikintisinde erkek cansız bedeni gören çalışanlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Biriken su vidanjörle çekilerek cansız beden çıkarıldı.

Yapılan incelemede, üzerinde yara veya darp izine rastlanmayan cansız bedenin, 25 yaşındaki Alican Çubuk'a ait olduğu belirlendi. Cansız beden, otopsisi yapılmak üzere Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderildi. Alican Çubuk'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.