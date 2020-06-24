Su baskınında hortumla nefes alarak hayata tutundu - İSTANBUL

Kentte dün etkili olan sağanak yağış sırasında su baskınının en fazla zarar verdiği yerlerden biri olan Esenyurt Pınar Mahallesi'nde mucize bir kurtuluş yaşandı.Sel suyuyla dolan zemin kattaki evinde yaşam mücadelesi veren Murat Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağışın ardından sokakta biriken suyun içeriye akacağını düşünerek camı kapatmak için eve girdiğini söyledi.Daha sonra daireye aniden suların girdiğini ifade eden Coşkun, pencenin dışındaki demirlere tutunduğunu ancak odayı dolduran suyun altında kadığını anlattı.Komşularının kendisini kurtarmak için büyük çaba sarfettiğini belirten Coşkun, şöyle devam etti:"Tüm yaşadıklarımın ölümle hayat arasındaki incecik bir çizgi olduğunu gördüm. Ölümün soğukluğunu hissettim. İçilecek suyumuz varmış sözleriyle özetliyorum. Komşular beni kurtarmak için kendilerini feda etti. Kendi evlerine gelen suyu düşünmeyip buraya geldiler. Soğukkanlılığımı yitirmedim ve pencereye yakın durarak doğru karar verdim. Korkuluklara tutundum. Bana uzatılan hortumu bir kurtarıcı ışık huzmesi olarak gördüm. Ben geldim seni kurtardık, diyor gibiydi. 13 dakika suyun altında kaldım. Uzatılan hortumdan nefes aldım. Olayın şokundayım. Akşam görüntüleri gördüm. O dehşetin içinde ben vardım. Rabbim inşallah bir daha yaşatmaz."- "Sel ani gelince dışarıya çıkamadı"Murat Coşkun'a hortum uzatarak kurtulmasını sağlayan Abdullah Karçik de, evine girdiğini gördüğü Coşkun'un ani gelen selden dolayı çıkamadığını söyledi.Coşkun'un sel bastırınca camı açtığını gördüğünü belirten Karçik, "Kapıyı kırmaya çalıştık ama açamadık. Tüm komşular buraya geldi. Baltayla demir korkuluğu kestik. Hortumu da Murat'a verdik. Nefes alması için hortumun ucunu yukarı tuttuk. Murat da korkulukları tuttu. Bir taraftan da hortumu tutup nefes almaya çalışıyordu. Onun canlı olarak çıkması çok güzel. Hızlı bir karar verdik. Bir insanın canını kurtardığım için çok mutluyum." diye konuştu.Karçik, bulunduğu mahallede altyapı sorunlarının uzun yıllardır devam ettiğini dile getirerek, bir an önce kalıcı çözüm üretilmesini istedi.
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