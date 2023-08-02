Hükümetin özellikle kitle turizmi, kalkınma projeleri ve iklim değişikliği gibi konularda yeterince ilerleme kaydedemediği aktarılan taslakta, turizm ve iklim değişikliği gibi sorunların binalarda ve kentsel alanlarda bozulmaya ve hasara yol açtığı belirtildi.