Su altındaki şehir Halfeti İtalya'da tanıtılıyor

Bölgenin özellikle hedef pazarlara Mezopotamya markasıyla tanınırlığını artırmayı amaçladıklarını aktaran Akyılmaz, "Bu kapsamda uluslararası basın mensupları ve yine farklı ülkelerdeki tur operatörleri ile seyahat acentelerini bölgemize davet ettik. Hem bölgemizi tanıttık hem de bölgemizdeki seyahat acentelerini ve tur operatörlerini bu paydaşlarla buluşturduk" dedi.