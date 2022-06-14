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Su altındaki şehir Halfeti İtalya'da tanıtılıyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerin turizmdeki potansiyelini harekete geçirmek için Halfeti'de çekilen su altı fotoğrafları, Mezopotamya markasıyla İtalya'da sergileniyor

14.06.2022 - 13:54 | Güncelleme: ABONE OL
AA

  • İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) tarafından hazırlanan proje kapsamında, Tunç Emre Karakoyunlu, Yavuz Pilevneli ve Mehmet Öztabak başta olmak üzere çok sayıda su altı fotoğrafçısı, bölge turizmine katkı sağlamak için Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine davet edildi.

     

  • AA'nın haberine göre Atatürk ve Birecik barajlarının yapılmasıyla su altında kalan eski Halfeti'yi görüntülemek için dalış yapan fotoğrafçılar, mavilikler arasındaki mezar taşlarını, kuyuları, evleri ve ağaçları fotoğrafladı.

  • İtalya'da dün, Mezopotamya adıyla açılan sergide sanatseverlerin beğenisine sunulan su altı fotoğraflarıyla bölgenin tanıtımı amaçlanıyor.

     

  • İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda kalkınma ajansları iş birliği ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 9 ili Mezopotamya markası adı altında tanıtmak için çalışma başlattıklarını söyledi.

     

  • Bölgenin özellikle hedef pazarlara Mezopotamya markasıyla tanınırlığını artırmayı amaçladıklarını aktaran Akyılmaz, "Bu kapsamda uluslararası basın mensupları ve yine farklı ülkelerdeki tur operatörleri ile seyahat acentelerini bölgemize davet ettik. Hem bölgemizi tanıttık hem de bölgemizdeki seyahat acentelerini ve tur operatörlerini bu paydaşlarla buluşturduk" dedi.

     

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