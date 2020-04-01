Decathlon Türkiye, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ihtiyaç duyulan maske ihtiyacına yönelik olarak, su altı maske satışını durdurduğunu açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, "Son günlerde “Easybreath” spor ürünümüzün sağlık amaçlı kullanımı ile ilgili birçok talep ve soru alıyoruz. Sağlık çalışanlarının ve hastaların koruyucu ekipmanlara duyduğu ihtiyaç artıyor, ancak kaynaklar sınırlı. Sağlık ürünleri tedariğinde ciddi krizler yaşanan bazı ülkelerde, “Easybreath” spor ürünümüz modifiye edilip hastanelerde kullanılmaya başlandı, ancak bu kullanımın sağlık standartlarına uygunluğu henüz testlerle kanıtlanmadı. Umarız ülkemizdeki ekipman kaynağı ve tedariği, diğer ülkelerdeki gibi bir krize dönüşmez. Böyle bir duruma hazırlıklı olabilmek adına, spor amaçlı üretilen bir ürünün sağlık sektöründe kullanılmasının hassasiyeti ve hayati önemini de göz önünde bulundurarak, resmi sağlık kurumları ile iletişime geçtik ve testleri yapabilmeleri adına gerekli desteği sağladık" denildi.

En kısa sürede sonuca ulaşmak için çalışmaların devam ettiği bildirildiği açıklamada, "Sürece katkısı olabilecek farklı sağlık kurum ve kuruluşları ile de iletişim kurmaya hazırız. Ürünü modifiye ederek sağlık amaçlı kullanımını test edip onaylayabilecek sağlık kurumları ve Ar-Ge merkezleri bize taleplerini iletebilir. Çalışmalarımız devam ederken, elimizde bulunan limitli sayıdaki ürünü acil bir durumda sağlık çalışanlarına ve hastalara ulaştırabilmek amacıyla, Easybreath Su Altı Keşif Maskemizin satışını 31.03.2020 itibariyle durdurma kararı aldık" ifadesi kullanıldı.

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