Çalıştığı tarladan su almaya gitti cansız bedeni bulundu
Adıyaman'da, çalıştığı tarladan su almak için ayrılan Abdurrahman Kaya, geri dönmemesi üzerine yakınları tarafından hareketsiz bulundu. Hastaneye kaldırılan Kaya, hayatını kaybetti
Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Atmalı köyü Akdere mevkisinde tarlada çalışan Abdurrahman Kaya (53), su almak için tarladan ayrıldı.
Kaya'nın uzun bir süre gelmemesinden şüphelenen yakınları, Kaya'yı arazide hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi.
OTOPSİ SONUCU BELLİ OLACAK
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Abdurrahman Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Abdurrahman Kaya'nın kesin ölüm nedeni yapılacak olan incelemelerin ardından belli olacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.