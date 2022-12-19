Stuttgart Başkonsolosluğu’na Makbule Koçak atandı

Türkiye’nin Stuttgart Başkonsolosluğu’nda görev değişimi yapıldı. 4 yıldır Stuttgart Başkonsolosu olan Mehmet Erkan Öner, Dışişleri Bakanlığı’na atanırken yerine, daha önce Gürcistan’da Batum Başkonsolosluğu görevini yürüten Makbule Koçak getirildi.

Koçak, 1965 yılından bu yana hizmet veren Stuttgart Başkonsolosluğu’nun ikinci kadın başkonsolosu oldu.

"BAŞKONSOLOSLUĞUMUZ VATANDAŞLARIMIZIN İKİNCİ EVİ OLMAYA DEVAM EDECEK"

Yeni Stuttgart Başkonsolosu Makbule Koçak, yayımladığı mesajda, “Türkiye’nin her alanda yoğun ve yakın ilişkileri bulunan Almanya’da yaşayan ve her iki ülkeye de önemli katkılarda bulunarak ülkelerimiz arasında dostluk köprüsü kuran siz vatandaşlarımıza hizmet etmek üzere göreve başlamış olmaktan büyük onur ve mutluluk duyuyorum. Bayrağımızı gururla dalgalandıran Başkonsolosluğumuz, Württemberg bölgesinde yaşayan vatandaşlarımıza konsolosluk hizmetini en verimli ve süratli şekilde sunmaya ve vatandaşlarımızın ikinci evi olmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Almanya’nın güneybatısında bulunan Baden-Württemberg eyaletinin başkenti Stuttgart, ülkede Türk nüfusunun en yoğun olduğu şehirler arasında yer alıyor.