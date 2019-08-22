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Sturridge kimdir? Trabzonspor'un yeni transferi Daniel Sturridge kaç yaşında, nereli?

Sturridge, transfer döneminin öne çıkan yıldızları arasındaydı. Türkiye'nin ilk olarak Habertürk'ten duyduğu Trabzonspor'un Daniel Sturridge transferi dün resmen gerçekleşti. İşte yıldız futbolcu Daniel Sturridge'in hayatından detaylar

22.08.2019 - 10:37 | Güncelleme: Futbol
Sturridge

Daniel Sturridge transferinde Trabzonspor mutlu sona ulaştı. Trabzonspor, Daniel Sturridge ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere üç yıllık anlaşma sağladığını KAP'a bildirdi. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2019-2020 sezonu için 1.500.000.-euro garanti ücret, 2020-2021 sezonu için 1.500.000.-euro garanti ücret, Opsiyon dönemi olan 2021-2022 sezonu için 1.500.000.-euro garanti ücret ödenecek. İngiliz yıldız futbolcu Sturridge'in futbol kariyeri.

DANIEL STURRIDGE KİMDİR?

Futbola Aston Villa altyapısından başladıktan sonra Manchester City'nin akademisine geçen, Manchester ekibiyle A Takıma yükselen ve profesyonel olan Sturridge, daha sonra Chelsea'ye transfer olmuştu. 29 yaşındaki golcü oyuncu, 2013 yılında ise Liverpool'un yolunu tutmuştu.

 

İsim:Daniel Andre Sturridge
Doğum tarihi:1 Eyl 1989
Doğduğu il:Birmingham  
Yaş:29
Boyu:1,80 m
Uyruğu:  Ingiltere
Mevki:Forvet - Santrafor
Ayak:sol ayak
Oyuncu danışmanı:Octagon
Güncel kulüp: Trabzonspor
Takıma katılma tarihi:21 Ağu 2019
Sözleşme bitiş tarihi::30.06.2021
Piyasa değeri15 milyon Euro

Profesyonel kariyerinin tamamını ülkesi İngiltere'de geçiren Sturridge, bu süreçte Bolton, West Bromwich Albion gibi ekiplerde de kiralık olarak top koşturmuştu. Sturridge, ocak ayında muhtemel transferiyle ilgili kardeşine bilgi vererek bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle İngiltere Futbol Federasyonu tarafından 6 hafta men cezasına çarptırılmış, cezasının 4 haftası ise ertelenmişti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ İKİ KEZ KAZANDI!

Liverpool formasıyla 160 maça çıkan Sturridge, söz konusu bu karşılaşmalarda 67 gol attı. Sturridge, 2011-12 sezonunda Chelsea, geçen sezon ise Liverpool ile Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk yaşamıştı. İngiliz golcü, 2009-2010 yılında Chelsea ile bir de Premier Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

İngiltere Milli Takımı formasını da birçok kategoride terleten yıldız futbolcu, İngiltere A Milli Takımı'nda ise 26 maçta görev aldı, 8 gol kaydetti.

Sezon
TarihSon KulüpYeni KulüpDeğeriBonservis
19/2021 Ağu 2019LiverpoolTrabzonspor15,00 mil. €Bedelsiz
17/18
31.May.18West BromLiverpool15,00 mil. €Kiralıktan geri döndü
17/1829 Oca 2018LiverpoolWest Brom20,00 mil. €2,30 mil. €
12/132 Oca 2013ChelseaLiverpool16,00 mil. €15,00 mil. €
10/1131.May.11BoltonChelsea5,00 mil. €Kiralıktan geri döndü
10/11
31 Oca 2011ChelseaBolton4,00 mil. €Kiralık
09/103 Tem 2009Manchester CityChelsea3,00 mil. €7,25 mil. €
08/09
1 Tem 2008Man City U18Manchester City500 Bin €-
06/071 Tem 2006Man. City Alt.Man City U18--
03/041 Tem 2003Coventry Alt.Man. City Alt.-Bedelsiz
00/011 Tem 2000A. Villa Alt.Coventry Alt.-Bedelsiz
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