Süper Lig´in ikinci haftasında sahasında Yeni Malatyaspor´u 2-1 mağlup eden Trabzonspor, ara vermeden perşembe günü evinde UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında evinde AEK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Yeni transfer Daniel Sturridge de takımla ilk antrenmanına çıktı.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde 10.30´da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Yeni Malatyaspor maçında forma giyen oyuncular yenileme çalışmaları, diğer oyuncular ise taktiksel antrenman gerçekleştirdi. Kamil Ahmet ile Sosa'nın salonda çalıştığı belirtilirken, tedavisi devam eden Onazi ise takımdan ayrı çalıştı.

STURRIDGE İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

Bu arada Trabzonspor´un yeni transferi 29 yaşındaki İngiliz forvet oyuncusu Daniel Sturridge de bugün takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışan Sturridge, son bölümde oynanan çift kale maç sırasında ise takımdan ayrı olarak saha kenarında koşu yaptı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla AEK maçı hazırlıklarını sürdürecek.