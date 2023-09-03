MASTERCHEF ÇAĞATAY ELENDİ Mİ?

MasterChef Türkiye All Star 77. bölüm fragmanında Çağatay'ın açıklamaları dikkat çekti. Bu hafta rahatsızlığı dolayısıyla bazı oyunlarda yer almayan Çağatay son durumuna ilişkin konuştu. Çağatay; "Sırtımdaki omuriliklerin birinde ağır bir deformasyon ve kas zedelenmesi oluşmuş. Bakü'de geçirdiğim nöbet yüzünden. O da daha çok sinirlere baskı yapmaya başlamış. Şu an korse kullanıyorum zaten. Bundan sonrasında galiba hiçbir şekilde..." dedi.

Somer Şef ise şu ifadelleri kullandı; "Bu durumda bir karar vermemiz lazım. Bir toplantı yaptık ve sonucunda verdiğimiz karar şu..."

MasterChef Çağatay'ın akıbetinin yeni bölümde belli olması bekleniyor. Konunun netlik kazanması halinde haberimiz güncellenecektir.