23 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3'üncü maçında yarın Medipol Başakşehir karşısına çıkacak olan Avusturya'nın Wolfsberger ekibinin teknik direktörü Gerhard Struber ve futbolcu Michael Sollbauer maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Başakşehir'in yarın oynanacak mücadelede favori olduğunu söyleyen Struber, "Öncelikle oldukça zor ve tecrübeli bir ekiple oynayacağız. Avrupa Ligi, bizim için özel ve yeni bir tecrübe oluyor. Yarınki maç için de hazırız. Özgüven sahibi bir takımız. Dışarıda oynadığımız Mönchengladbach maçından 4-0'lık skorla ayrılmayı beklemiyorduk. İçeride Roma'ya karşı iyi bir sonuç alacağımızı ise biliyorduk. Yarınki maçta Başakşehir favori ama biz de elimizden geldiğince onları zorlayacağız" ifadelerini kullandı.
"KENDİ OYUNUMUZU RAKİBE KABUL ETTİRMEK İSTİYORUZ"
İstanbul'a çok motive geldiklerini ifade eden Struber, "Tutku ve motivasyon dolu bir yolculuk geçirdik. Teknik ve taktik olarak iyi bir durumdayız. Bir planımız var ve bu plana sadık kalıp kendi oyunumuzu rakibe kabul ettirmek istiyoruz. Başakşehir, kanatlardan oldukça iyi gelen bir takım. Burada kuvvetli bir şekilde mücadele etmek istiyoruz. Onlara az alan verip güçlü oyuncularını durdurmalıyız. Baumgartner takımdaki tek eksik onun dışında takımda eksik bir oyuncumuz bulunmuyor" şeklinde konuştu.
MICHAEL SOLLBAUER: İYİ BİR SONUÇLA BURADAN AYRILMAK İSTİYORUZ
Çok zor bir deplasmanda mücadele edeceklerini vurgulayan takım kaptanı Sollbauer ise "2'nci deplasman maçımız. İstanbul deplasmanları çok zor oluyor. Rakibimiz, tecrübeli oyunculara sahip. Motivasyonumuz çok yüksek ve yarın da iyi bir sonuçla buradan ayrılmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!