Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Stresli yaşamanın sağlık açısından zararları nelerdir? Stres diyabeti etkiler mi?

        Stres diyabeti tetikler mi? Diyabet ile stres arasında bir bağlantı var mı?

        Stres hayatın her alanında ve her zaman olabilir. Stresi tetikleyen çok farklı etkenler vardır. Bunlardan bazıları iş hayatı, trafik, geçim sıkıntısı ve ailevi sorunlar gibi olaylardır. Aşırı stres ise bazı sağlık sorunlarına neden olabilir. Diyabet bu hastalıklardan biri mi? Detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2024 - 09:30 Güncelleme: 23.10.2024 - 09:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Düzensiz ve sağlıksız beslenme, diyabetin oluşmasında en etkili faktörlerden biridir. Aşırı stresli bir yaşam ise, ruhsal sorunların yanı sıra fiziksel sağlık sorunlarına da yol açabilir.

        • 2

          Stres ve Diyabet

          Vücudunuz stres altında olduğunda, stres hormonları salgılayarak kan şekerinizi yükseltebilir. Bu durum, diyabet yönetimini zorlaştırabilir.

        • 3

          Kontrol dışı faktörler

          Her gün kan şekerinizi etkileyen birçok faktör vardır. Bunlar arasında insülin emilimi, besin alımı ve egzersiz seviyeniz yer alır. Bu faktörlerin çoğu kontrolünüzde değildir.

        • 4

          Duygusal etkiler

          Stres, kan şekerinizi etkilediği gibi, yüksek veya düşük kan şekeri de ruh halinizi etkileyebilir. Yüksek şeker seviyelerinde yorgunluk, düşük seviyelerde ise endişe hissedebilirsiniz.

        • 5

          Farklı stres türleri diyabetinizi nasıl etkileyebilir?

          Stres insanları farklı şekillerde etkileyebilir. Yaşadığınız stresin türü de vücudunuzun fiziksel tepkisi üzerinde etkili olabilir. Tip 2 diyabetli kişiler zihinsel stres altında olduklarında, genellikle kan glikoz seviyelerinde bir artış yaşarlar. Tip 1 diyabetli kişiler daha farklı bir tepki verebilir.

        • 6

          Bu, kan şekeri seviyelerinde bir artış veya düşüş yaşayabilecekleri anlamına gelir. Fiziksel stres altında olduğunuzda da kan şekeriniz yükselebilir. Bu, hastalık veya yaralanma nedeniyle olabilir. Bu durum tip 1 veya tip 2 diyabetli kişileri etkileyebilir.

        • 7

          Zihinsel stresin glikoz seviyenizi etkileyip etkilemediğini nasıl belirleyebilirsiniz?

          Stres ve glikoz seviyelerinizi kaydederek bunun sizin için geçerli olup olmadığını belirleyebilirsiniz. Stresinizi değerlendirdikten sonra glikoz seviyenizi kontrol etmelisiniz. Bunu önümüzdeki birkaç hafta boyunca yapmaya devam edin.

        • 8

          Çok geçmeden, bir modelin ortaya çıktığını görebilirsiniz. Glikozunuzun düzenli olarak yüksek olduğunu fark ederseniz, zihinsel stresiniz muhtemelen kan şekerinizi olumsuz etkiliyordur.

        • 9

          Stresle başa çıkmanın yolları nelerdir?

          - Meditasyon yapınız.

          - Birlikte güleceğiniz ve sizi mutlu eden kişilerle

          vakit geçiriniz.

          - Her şeyi kendiniz halletmeye çalışmayın, gerektiğinde yardım isteyin.

          - Başkaları için yapabileceklerinize sınırlar koyunuz.

        • 10

          - Sadece gün içinde tamamlayabileceğiniz şeyleri planlayınız.

          - Aynı anda sadece bir iş ile uğraşınız.

          - Fiziksel olarak daha aktif olunuz.

          - Bir hobi veya boş zaman aktivitesi edininiz.

          - Bir destek grubuna katılınız.

          - Derin nefes alma, yoga veya dans gibi bir rahatlama yöntemi deneyiniz.

          - Kendinize yardımcı olabilmek için neler yaptığınızı düşününüz ve kendinizi henüz yapamadıklarınız için suçlamayınız.

          Kaynak: Diyabetcemiyeti/Healthline

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Milli voleybolcuya dehşeti yaşattı! Bu sefer zanlı baba!
        Milli voleybolcuya dehşeti yaşattı! Bu sefer zanlı baba!
        Şizofren gencin kan donduran sözleri!
        Şizofren gencin kan donduran sözleri!
        Altında çifte rekor: Yükseliş sürecek mi?
        Altında çifte rekor: Yükseliş sürecek mi?
        1 Ekim’den bu yana yaşananlar
        1 Ekim’den bu yana yaşananlar
        En büyük hedefini açıkladı
        En büyük hedefini açıkladı
        Devlet 1 özel hastane 2,8 alıyor
        Devlet 1 özel hastane 2,8 alıyor
        Uzmanlar 'Bu alışkanlığı bırakın' diyor!
        Uzmanlar 'Bu alışkanlığı bırakın' diyor!
        Kedi aracılığıyla aşk ilanı
        Kedi aracılığıyla aşk ilanı
        Türkçede günler nasıl isimlendirildi?
        Türkçede günler nasıl isimlendirildi?
        Sıcaklıklar 1 ila 3 derece artıyor
        Sıcaklıklar 1 ila 3 derece artıyor
        Kuzey Kore Rusya'ya asker gönderdi mi?
        Kuzey Kore Rusya'ya asker gönderdi mi?
        3 Temmuz sürecinde neler yaşandı?
        3 Temmuz sürecinde neler yaşandı?
        Trump'tan İngiltere'deki İşçi Partisi'ne seçimlere müdahale suçlaması
        Trump'tan İngiltere'deki İşçi Partisi'ne seçimlere müdahale suçlaması
        FETÖ çiftliğinde defin hızırlığı mı?
        FETÖ çiftliğinde defin hızırlığı mı?
        HT Spor'da tarihi buluşma!
        HT Spor'da tarihi buluşma!
        Nasrallah'ın halefi öldürüldü iddiası
        Nasrallah'ın halefi öldürüldü iddiası
        "Fenerbahçe en azından 1 puan alacaktır!"
        "Fenerbahçe en azından 1 puan alacaktır!"
        İliç'te ne yaşandı?
        İliç'te ne yaşandı?
        ABD'den "yumuşatma" talebi! İsrail'in İran'a saldırı planı hazır
        ABD'den "yumuşatma" talebi! İsrail'in İran'a saldırı planı hazır
        Efsaneler 88/89 sezonunu HT Spor'da anlattı!
        Efsaneler 88/89 sezonunu HT Spor'da anlattı!
        Habertürk Anasayfa