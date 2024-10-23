Stres diyabeti tetikler mi? Diyabet ile stres arasında bir bağlantı var mı?
Stres hayatın her alanında ve her zaman olabilir. Stresi tetikleyen çok farklı etkenler vardır. Bunlardan bazıları iş hayatı, trafik, geçim sıkıntısı ve ailevi sorunlar gibi olaylardır. Aşırı stres ise bazı sağlık sorunlarına neden olabilir. Diyabet bu hastalıklardan biri mi? Detaylar haberimizde...
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Düzensiz ve sağlıksız beslenme, diyabetin oluşmasında en etkili faktörlerden biridir. Aşırı stresli bir yaşam ise, ruhsal sorunların yanı sıra fiziksel sağlık sorunlarına da yol açabilir.
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Stres ve Diyabet
Vücudunuz stres altında olduğunda, stres hormonları salgılayarak kan şekerinizi yükseltebilir. Bu durum, diyabet yönetimini zorlaştırabilir.
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Kontrol dışı faktörler
Her gün kan şekerinizi etkileyen birçok faktör vardır. Bunlar arasında insülin emilimi, besin alımı ve egzersiz seviyeniz yer alır. Bu faktörlerin çoğu kontrolünüzde değildir.
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Duygusal etkiler
Stres, kan şekerinizi etkilediği gibi, yüksek veya düşük kan şekeri de ruh halinizi etkileyebilir. Yüksek şeker seviyelerinde yorgunluk, düşük seviyelerde ise endişe hissedebilirsiniz.
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Farklı stres türleri diyabetinizi nasıl etkileyebilir?
Stres insanları farklı şekillerde etkileyebilir. Yaşadığınız stresin türü de vücudunuzun fiziksel tepkisi üzerinde etkili olabilir. Tip 2 diyabetli kişiler zihinsel stres altında olduklarında, genellikle kan glikoz seviyelerinde bir artış yaşarlar. Tip 1 diyabetli kişiler daha farklı bir tepki verebilir.
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Bu, kan şekeri seviyelerinde bir artış veya düşüş yaşayabilecekleri anlamına gelir. Fiziksel stres altında olduğunuzda da kan şekeriniz yükselebilir. Bu, hastalık veya yaralanma nedeniyle olabilir. Bu durum tip 1 veya tip 2 diyabetli kişileri etkileyebilir.
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Zihinsel stresin glikoz seviyenizi etkileyip etkilemediğini nasıl belirleyebilirsiniz?
Stres ve glikoz seviyelerinizi kaydederek bunun sizin için geçerli olup olmadığını belirleyebilirsiniz. Stresinizi değerlendirdikten sonra glikoz seviyenizi kontrol etmelisiniz. Bunu önümüzdeki birkaç hafta boyunca yapmaya devam edin.
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Çok geçmeden, bir modelin ortaya çıktığını görebilirsiniz. Glikozunuzun düzenli olarak yüksek olduğunu fark ederseniz, zihinsel stresiniz muhtemelen kan şekerinizi olumsuz etkiliyordur.
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Stresle başa çıkmanın yolları nelerdir?
- Meditasyon yapınız.
- Birlikte güleceğiniz ve sizi mutlu eden kişilerle
vakit geçiriniz.
- Her şeyi kendiniz halletmeye çalışmayın, gerektiğinde yardım isteyin.
- Başkaları için yapabileceklerinize sınırlar koyunuz.
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- Sadece gün içinde tamamlayabileceğiniz şeyleri planlayınız.
- Aynı anda sadece bir iş ile uğraşınız.
- Fiziksel olarak daha aktif olunuz.
- Bir hobi veya boş zaman aktivitesi edininiz.
- Bir destek grubuna katılınız.
- Derin nefes alma, yoga veya dans gibi bir rahatlama yöntemi deneyiniz.
- Kendinize yardımcı olabilmek için neler yaptığınızı düşününüz ve kendinizi henüz yapamadıklarınız için suçlamayınız.
Kaynak: Diyabetcemiyeti/Healthline