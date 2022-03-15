Stres ve yanlış beslenme kansere davetiye çıkarıyor

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Fatma Ümit Malya, araştırmacılara göre yakın gelecekte kanserdeki artışın olası nedenleri arasında gösterilen faktörler arasında stres ve yanlış beslenmenin öne çıktığını belirtti.
Malya, bu iki faktör bir araya geldiğinde vücudun savunma sisteminin yanı sıra bağışıklık sistemini harekete geçiren alarm sisteminin de devre dışı kaldığını, bedenin hastalıklara açık hale geldiğini kaydetti.
KANSER VAKALARI 19 MİLYONA ULAŞTI
Kanserin oluşumunda genetik ve yapısal nedenlerin yanı sıra stres ve beslenme konularına dikkati çeken Malya, günümüzde en çok artış gösteren kanserlerin başında meme kanseri ve pankreas kanserinin geldiğini belirtti.
Malya, "Kanserin artışı ve nedenleri ile ilgili yapılan güncel araştırmalara göre bugün 19 milyona ulaşan kanser vakasının 2040 yılında 28 milyon yeni vaka, 10-15 milyon kayıp olarak artışa geçeceği öngörülüyor. Kanserin nedenleri arasında görülen stres yönetimi ve sağlıklı beslenmeyle bu risk büyük ölçüde minimize edilebilir" ifadelerini kullandı.
Sağlıklı bir yaşamın en önemli anahtarının Akdeniz tipi beslenme şekli olduğunu belirten Malya, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sebze meyve, günde en az iki buçuk litre su, bitkisel yağlar, ızgara ürünler tüketmek, atıştırmak için olan fast-food ürünlerden kesinlikle uzak durmak gerekiyor. Beslenmemizi düzenlerken C ve D vitamini düzeylerimize de özen göstererek bağışıklığımızı dengede tutmamız her türlü hastalığa karşı bizi dirençli kılacaktır. Düzenli çalışan bir bağırsak sisteminin de önemli olduğu son dönemde yapılan pek çok çalışmada ortaya konmuştur ve bunun için de bağırsak floramızı onaracak probiyotik gıdalar özellikle kefir tüketmek, florayı alt üst eden paketli gıdalardan ve fazla işlenmiş şekerden uzak durmak vurgulanması gereken bir diğer nokta olarak karşımıza çıkıyor."
Malya, zinde ve sağlıklı bir vücut için günlük fiziksel aktiviteyi de artırmak gerektiğini, günde en az 5 bin adım yürüyüşün bile metabolizmamızı artırarak vücut dengesini olumlu yöne sevk edeceğini aktardı.
Yaşanılan stresten daha çok stresle başa çıkamamanın sağlığı daha olumsuz etkileyeceğini belirten Malya, şunları kaydetti: "Maruz kaldığımız sosyal medya ve dijital ortamlarda sürekli artan felaket haberleri korku senaryoları günümüze gecemize ve her anımıza yansıyor. Öncelikle kendimize neyin iyi geldiğini düşünerek mutlaka bir rahatlama alanı açmak ilk adım olabilir. Hepimiz için bu farklıdır elbette, kimimiz için resim yapmak, kimimiz için müzik, kimimiz için seyahat kimimiz için ise sadece uzun bir doğa yürüyüşü. Sürekli diken üstünde her an kapıdan giriverecek bir düşmanla savaşmak gerekecek psikolojisinden kurtulmak tahmin edemeyeceğiniz kadar olumlu sonuçlar doğuracaktır. Stresi kesinlikle hayatımızdan yok etmemiz mümkün değil. Ancak baş etme yöntemlerini hayatımıza eklemek bizim elimizde bulunuyor."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!