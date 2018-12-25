STRESLE NASIL BAŞ ETMELİYİZ?

Stresten tamamen korunmak gerçekçi bir beklenti değil. Çünkü olumsuz yaşam olayları ve hatta hayatımızdaki olumlu değişiklikler bile strese yol açabilir. Bu nedenle de zaman zaman herkes stres yaşar.