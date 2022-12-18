Strep A'da geç müdahale tehlikeli!

Halk arasında Beta olarak bilinen Strep A bakterisi dolayısıyla bazı Avrupa ülkelerinde hayatını kaybeden çocukların görülmesi endişelere yol açıyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin streptokok ile ilgili tüm merak edilen soruları haberturk.com için yanıtladı.

İHMAL ETMEK TEHLİKELİ

Strep A'nın enfeksiyona yol açan bir bakteri olduğunu söyleyen Dr. Seçkin "Bu yıllardır var olan ve zaman zaman da salgına neden olan bir bakteri ancak bu yıl streptokok vakalarının dört katına çıktığını görüyoruz" dedi. Avrupa'da yaşanan çocuk ölümlerinin ihmalkarlıktan kaynaklandığına dikkat çeken Dr. Şirin Seçkin "Bu tedavisi mümkün olan bir hastalık ve erkenden antibiyotik başlandığı takdirde kesinlikle ölüme yol açmayan bir bakteri" şeklinde konuştu. Dr. Seçkin "İlaca direnç gösteren ya da çocuğuna antibiyotik vermek istemeyen aileler oluyor. Bu çok tehlikeli çünkü streptokok ilerlerse kalp romatizması, emboli atma riski, nefrit, zatürre, kalp zarı iltihaplanması gibi önemli hastalıklara neden olabiliyor" uyarısında bulundu.

SENEDE 500 BİN ÖLÜM

Çocukta ses değişikliği, boğaz ağrısı, ateş, karın ağrısı, ishal veya kırmızı döküntü varsa test yapılması gerektiğini belirten Dr. Şirin Seçkin "Test negatif çıksa da boğaz kültürü almak gerekiyor. 'Virüsler çok salgın onlardan biridir' diyerek ihmal etmemek önemli. Çocuk grip geçiriyor olsa bile streptokok olabilir mi diye bakmak lazım çünkü bu yıl iki enfeksiyonu bir arada çok sık görüyoruz" dedi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin "Şunu unutmamak lazım hâlâ 2019-2022 verilerine göre dünyada her yıl 500 bin kişi streptokok nedeniyle hayatını kaybetmekte. Ancak tedavisi mümkün yeter ki zamanında müdahale edilsin" şeklinde konuştu.