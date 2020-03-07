Ligue 1'in internet sitesinden yapılan açıklamada, bugün yapılması planlanan 28. hafta mücadelesinin koronavirüs salgını nedeniyle ertelendiği kaydedildi.

Paris Saint-Germain'in 68 puanla zirvede yer aldığı Fransa liginde Strasbourg 38 puanla 10. sırada bulunuyor.