Strasbourg Kulübü, 56 yaşındaki Fransız çalıştırıcı Laurey ile sezon sonunda bitecek kontratının 2021'e kadar uzatılması konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.

Laurey, 2016-2017 sezonunda ikinci ligdeyken Strasbourg'un başına geçmiş ve takımı Ligue 1'e taşımıştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen Ligue 1'de bu sezon 27 maçta 38 puan toplayan Strasbourg, 11. sırada yer aldı.