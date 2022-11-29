Senaristliğini ve yönetmenliğini Duffer Kardeşler'in üstlendiği ABD yapımı Stranger Things dizisi, 83 ülkede ilk sıralarda yer alarak en çok izlenen dizi oldu. 2016 yılından bu yana her sezon izleyicisiyle buluşmaya devam eden dizi, son olarak 4. sezon 2. kısım ile izleyicilerinin karşısına çıktı. Bilim kurgu ve korku türündeki dizi, 4. sezonuyla heyecanlı sahneleriyle dikkatleri üzerine çekerek oldukça büyük bir beğeni toplarken yeni sezon için heyecanlı bekleyiş başladı. Bilindiği üzere 6 yıldır yayın hayatına devam eden gençlik dizisi, 5. sezonuyla final yapacak.