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Stranger Things 5. sezon ne zaman çıkacak, çıkacak mı? Netflix Stranger Things oyuncuları ve konusu ne? Stranger Things final tarihi

Stranger Things 5. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Stranger Things oyuncuları ve konusu ne?

Netflix'in en çok izlenen dizilerinden olan Stranger Things 4. sezon 2 kısım ile izleyicinin karşısına çıktı. Bilim kurku ve gençlik dizisi olarak dikkat çeken Stranger Things'in yeni sezon yayın tarihi gündemdeki yerini aldı. İşte Stranger Things yeni sezon tarihine ilişkin merak edilenler...

Giriş: 29.11.2022 - 19:43 | Güncelleme: ABONE OL

  • Senaristliğini ve yönetmenliğini Duffer Kardeşler'in üstlendiği ABD yapımı Stranger Things dizisi, 83 ülkede ilk sıralarda yer alarak en çok izlenen dizi oldu. 2016 yılından bu yana her sezon izleyicisiyle buluşmaya devam eden dizi, son olarak 4. sezon 2. kısım ile izleyicilerinin karşısına çıktı. Bilim kurgu ve korku türündeki dizi, 4. sezonuyla heyecanlı sahneleriyle dikkatleri üzerine çekerek oldukça büyük bir beğeni toplarken yeni sezon için heyecanlı bekleyiş başladı. Bilindiği üzere 6 yıldır yayın hayatına devam eden gençlik dizisi, 5. sezonuyla final yapacak.

  • STRANGER THİNGS 5. SEZON NE ZAMAN?

    Stanger Things'in yaratıcıları Matt ve Ross Duffer, daha önce dizinin 5. sezonunu doğrulamıştı. Duffer Kardeşler, açıklamalarında dizinin hikayesinin 7 sene önce planlandığını ve o dönemde dizinin 4 veya 5 sezon olacağını tahmin ettiklerini belirtti.

    Ayrıca 5. sezonla birlikte dizinin ekranlara veda edeceğini de açıkladılar. Fakat Stranger Things, 5. sezon çekimlerinin ne zaman başlayacağı ve yeni sezonun yayın tarihi hakkında net bir bilgi henüz paylaşılmadı. 

  • STRANGER THINGS KONUSU NE?

    Stranger Things, 1980'lerin başında kurgusal kırsal kasaba olan Hawkins, Indiana'da geçmektedir. Hawkins Ulusal Laboratuvarı görünüşte Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı için bilimsel araştırma yapmaktadır ancak gizlice paranormal ve doğaüstü alanlarda insanların üzerinde deney yapmaktadır.

    Yanlışlıkla, "Baş aşağı" olarak adlandırılan alternatif bir evrene açılan bir portal yaratırlar. Bunun sonucunda, Hawkins'in bu olaydan habersiz sakinleri olumsuz bir şekilde etkilenmeye başlar.

  • İlk sezon Kasım 1983'te Will Byers'ın Baş aşağı'ndan gelen bir yaratık tarafından kaçırıldığı tarihte başlar. Annesi Joyce ve kasabanın polis şefi Jim Hopper, Will'i aramaya başlar. Aynı zamanda, Eleven adlı psikokinetik yeteneklere sahip genç bir kız laboratuvardan kaçar ve Will'i bulmak için yaptıkları aramalarda Will'in arkadaşları Mike, Dustin ve Lucas'a yardım eder.

  • İkinci sezon Ekim 1984'ten itibaren başlar. Will kurtarılır ancak olayların ayrıntılarını çok az kimse bilmektedir. Will'in arkadaşları ve ailesi, Will'in Baş aşağı'ndaki varlıklardan hâlâ etkilendiğini öğrendiklerinde, Baş aşağı'nın kasaba ve insanlık için daha büyük bir tehlike olduğunu fark ederler.

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