Stoltenberg ve Leyen'den Rusya'ya yaptırım mesajı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Ukrayna-Rusya krizini görüştü. Stoltenberg ve Leyen, görüşmenin ardından 'saldırganlığın artması' durumunda yaptırım uygulanacağı mesajını verdi.
Yapılan görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e, Rusya'nın Ukrayna ve çevresinde devam eden askeri yığınağı ve istikrarı bozan eylemleri hakkında bilgi verdim. Olası yaptırımlar da dahil olmak üzere sonraki adımlarda NATO ve AB arasında yakın koordinasyonun sürdürülmesi önemlidir" dedi.
Leyen ise "Jens Stoltenberg ile iyi konuşma gerçekleştirdik. Rusya'nın askeri yığınağına ve istikrarı bozan eylemlere hazırlıklar ve tepkiler konusunda yakın koordinasyon sağladık. Diplomatik bir çözümün bulunabileceğini ummakla birlikte, Rusya'nın daha fazla saldırganlığı, kesin bir yanıt ve sağlam yaptırımlarla karşılanacaktır" ifadelerine yer verdi.
ÇİN'DEN KRİZDE RUSYA'YA DESTEK
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Pekin ziyareti kapsamında düzenlediği basın toplantısında açıklama yaptı. Lavrov, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in kendilerine destek verdiğini belirterek şöyle konuştu:
"Uluslararası meselelere gelince, öncelikli odak noktası Batı'nın Rusya ve Çin etrafında kasten tırmandırdığı gerilimlerdi. Rusya Devlet Başkanı, Amerika Birleşik Devletleri ve NATO ile Avrupa'da net güvenlik garantileri oluşturma ihtiyacına ilişkin görüşmelerdeki tutumumuzu bir kez daha açıkladı. Çin Devlet Başkanı, Rusya'nın bu sorundaki duruşuna desteğini yineledi. Rus devletinin ve halkının adil emellerini yansıttığını vurguladı."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!