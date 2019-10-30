Ukrayna´nın liman kenti Odessa´yı ziyaret eden NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, burada Ukrayna Avrupa ve Atlantik Entegrasyonu´ndan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Dmitro Kuleba ile düzenlediği ortak basın toplantısında, DHA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Türkiye´nin Suriye politikasını ve Rusya´nın bölgede artan etkinliği konusundaki görüşü konusunda DHA´nın sorusunu yanıtlayan Stoltenberg, "NATO´nun üyeleri arasında bu konuda görüş ayrılıklarının olduğunu görüyoruz. Ancak bu, DEAŞ´a karşı oluşturulmuş olan koalisyonu tehlikeye atmamalı" yanıtını verdi. NATO´nun Suriye´de inisiyatif alma olasılığı konusundaki soruyu da yanıtlayan Stoltenberg, Suriye´nin kuzeyinde son zamanlarda şiddet olaylarının azaldığının gözlemlendiğini ve kendilerinin bu çerçevede, Suriye´de sorunun siyasi yoldan çözülmesi konusunda bütün çabanın ortaya konması gerektiği görüşünde olduklarını kaydetti.

UKRAYNA BAŞBAKAN YARDIMCISI: TÜRKİYE İLE STRATEJİK ORTAĞIZ

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Dmitro Kuleba ise DHA muhabirinin, `Rusya´nın Suriye´de artan etkisi konusundaki ne düşünüyorsunuz?´ sorusuna verdiği yanıtta, Türkiye ile Ukrayna´nın stratejik ortak olduklarını, Ukrayna´nın, Türkiye´nin Suriye´de bazı çıkarlarının olduğunu anladığını, diğer taraftan Türk-Ukrayna ilişkilerinin de gerek Ankara, gerekse Kiev açısından, en az Suriye konusu kadar önemli olduğunu dile getirdi. Stoltenberg´in ziyaretine ilişkin görüntüleri ise NATO yayınladı.