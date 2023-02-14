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Stoltenberg: Putin daha büyük bir savaş için hazırlanıyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rusya Devlet Başkanı Putin Ukrayna'da daha büyük savaş için hazırlanıyor" diye konuştu.

Giriş: 14.02.2023 - 12:19 | Güncelleme: ABONE OL
Stoltenberg: Putin daha büyük bir savaş için hazırlanıyor
"Putin daha büyük bir savaşa hazırlanıyor"
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Salı günü Ukrayna 'bu savaşı kazanmak için' ihtiyaç duyduğu silah desteğini sağladıklarını açıklarken, Rusya Devlet Başkanı Putin'in barış için hazırlanmak yerine 'daha büyük bir savaşa hazırlandığını' ifade etti.

Stoltenberg "Putin'in barışhazırlandığına dair hiçbir işaret görmüyoruz. Hatta gördüğümüz tam tersi, daha fazla savaş, yeni taarruzlar ve yeni saldırılar için hazırlanıyor" dedi.

"Ukrayna için sağladığımız destek türü, savaş ilerledikçe gelişti" diyen Stoltenberg, savaş uçağı meselesinin ise devam eden bir tartışma olduğunu ifade etti. Stoltenberg, Ukrayna'ya daha fazla silah ve uçak sağlama olasılığı üzerine görüşmelerin sürdüğünü de belirterek "Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu silahları sağlamalıyız" diye konuştu.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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