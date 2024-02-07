Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Stoltenberg, NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya verdiği destekte Türkiye'yi örnek gösterdi

        Stoltenberg, NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya verdiği destekte Türkiye'yi örnek gösterdi

        NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, müttefiklerin Ukrayna'yı hem doğrudan silah ve mühimmat yardımıyla hem de kendi üretim kapasitesini geliştirmesi için desteklediğini belirterek, bu konuda Türkiye'nin örnek rolünden söz etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 20:33 Güncelleme: 07.02.2024 - 20:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        NATO'dan 'Türkiye' örneği
        ABONE OL
        ABONE OL

        Stoltenberg, Brüksel'deki NATO karargahında Ulusal Güvenlik Danışmanları formatında Kuzey Atlantik Konseyi toplantısına başkanlık etti.

        Toplantıda Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç temsil etti.

        Toplantının ardından Stoltenberg, ABD'yi temsilen katılan Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile basına ortak açıklamalarda bulundu.

        Müttefiklerin Ukrayna'ya desteklerini yinelediklerini ifade eden Stoltenberg, bir soru üzerine Türkiye'nin Ukrayna ordusunun modernizasyonundaki rolünden övgüyle söz etti.

        Stoltenberg, şunları söyledi:

        "İnsansız hava araçlarının (İHA) bu savaş boyunca önemli bir rol oynadığını hatırlamamız gerektiğini düşünüyorum. NATO müttefikleri de savaş boyunca destek sağladılar. Türkiye, Bayraktar İHA'larını aslında gerilimin tam ölçekli olarak tırmandırmasının da öncesinden beri sağlıyor. Şimdi de İHA üretmek için Ukrayna'da yeni bir fabrika kuruyorlar. Bu NATO müttefiklerinin hem Ukrayna'yı hem doğrudan silah ve mühimmat teslimatı yaparak hem de kendi silahlarını üretme kapasitesini artırmasına yatırım yaparak nasıl desteklediğinin bir örneğidir."

        REKLAM

        İsveç'in üyeliği

        İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili bir soruya Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye'nin desteğini bir kez daha duyduğunu, Macaristan meclisinin ise ay sonunda açıldığında, kısa süre sonra onay kararı vereceğini umduğunu kaydetti.

        Stoltenberg, İsveç'in çok kısa sürede üye olmasını beklediğini ifade etti.

        ABD'nin Ukrayna'ya desteğine devam etmesi

        Stoltenberg, geçen hafta yaptığı ABD ziyaretinde tanık olduğu Ukrayna'ya yardımlarla ilgili siyasi tartışmalara değindi.

        Hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlardan Ukrayna'ya güçlü bir destek duyduğunu belirten Stoltenberg, "Washington'da bir takım önemli önceliklerin finansmanı konusundaki tartışmalar devam ediyor. ABD Kongresinin yakın gelecekte Ukrayna'ya desteğin devam etmesi konusunda anlaşması hayati önem taşıyor." dedi.

        Öte yandan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Senatosunda Cumhuriyetçilerin itirazlarına takılan ve içinde Ukrayna'ya desteği de içeren paketin geçmesinin önemli olduğunu ve Biden yönetimi olarak bu konuda ciddi çaba harcadıklarını belirtti.

        Sullivan, ABD'nin Ukrayna'ya desteğinin mutlaka devam edeceğini ve söz konusu paketin geçmesi konusunda ilerlemeler olduğunu ifade etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Nato
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu başladı
        Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu başladı
        Dünyanın en büyük 32 takımında 3 Türk!
        Dünyanın en büyük 32 takımında 3 Türk!
        Öldürdü, yaktı, göle attı! Cezası belli oldu
        Öldürdü, yaktı, göle attı! Cezası belli oldu
        CNN ile The Guardian arasında 'İsrail' tartışması
        CNN ile The Guardian arasında 'İsrail' tartışması
        11'ler belli oldu!
        11'ler belli oldu!
        2.5 milyar TL'lik dolandırıcılık soruşturmasında holding patronu yurt dışına kaçarken yakalandı!
        2.5 milyar TL'lik dolandırıcılık soruşturmasında holding patronu yurt dışına kaçarken yakalandı!
        Arjantin'de 'Fernebahce' kuruldu!
        Arjantin'de 'Fernebahce' kuruldu!
        ABD'de ultra lüks yerleşke dev fiyatla satışta
        ABD'de ultra lüks yerleşke dev fiyatla satışta
        Netanyahu savaş kabinesine danışmadan mı ateşkesi onayladı?
        Netanyahu savaş kabinesine danışmadan mı ateşkesi onayladı?
        Hatalı gönderilen mail silinir mi?
        Hatalı gönderilen mail silinir mi?
        Sol bekte işlem tamam!
        Sol bekte işlem tamam!
        Yaşayan en yaşlı insanlar
        Yaşayan en yaşlı insanlar
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hizmette üstümüze kimseyi tanımıyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hizmette üstümüze kimseyi tanımıyoruz
        CHP'den 'Anket', Savaş'tan 'Korkmayacağım' açıklaması
        CHP'den 'Anket', Savaş'tan 'Korkmayacağım' açıklaması
        O kanserden ölüm, trafik kazasından ölümlerin 2 katından fazla
        O kanserden ölüm, trafik kazasından ölümlerin 2 katından fazla
        Ancelotti'den Arda'ya: Onu örnek al!
        Ancelotti'den Arda'ya: Onu örnek al!
        En yaşlı ve en genç iller hangileri?
        En yaşlı ve en genç iller hangileri?
        "Büyükannemin tabaklarını buldum"
        "Büyükannemin tabaklarını buldum"
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"
        Habertürk Anasayfa