Stoltenberg: İsrail'in kendini savunma hakkı var

REKLAM advertisement1

Belçika’nın başkenti Brüksel’de 2 gün süren NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın sona ermesinin ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg, toplantıda NATO’nun caydırıcılığının ve savunmasının güçlendirilmesi, NATO’nun misyonları ve operasyonları, Baltık Denizi'nde zarar gören kritik denizaltı altyapısı ve Orta Doğu’daki durumun ele alındığını ifade etti.

"İSRAİL'İN KENDİNİ SAVUNMA HAKKI VAR"

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırıları hakkında bilgi verdiğini aktaran Stoltenberg, “Müttefikler, Hamas'ın sivillere yönelik savunulamaz saldırılarını şiddetle kınadı ve tüm rehinelerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu. Düşüncelerimiz bu korkunç saldırılardan etkilenen herkesle birlikte. İsrail'in kendini savunma hakkı var. Çatışmalar ilerledikçe sivillerin korunması da hayati önem taşıyor” dedi.

İsrail'e düşman olan hiçbir ülke veya kuruluşun bölgedeki durumdan yararlanmaya veya çatışmayı tırmandırmaya çalışmaması konusunda uyaran Stoltenberg, "Bugün bazı NATO müttefikleri İsrail'e destek sağladıklarını açıkça belirttiler. Etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için mümkün olan her şeyi yapıyor” dedi.

REKLAM

"KOSOVA'NIN KUZEYİNDE DAHA FAZLA DEVRİYE GÖREVİ YÜRÜTÜYORUZ"

Toplantıda, Batı Balkanlar ve Irak dahil olmak üzere NATO misyonları ve operasyonlarının da toplantıda ele alındığını aktaran Stoltenberg, "Kosova'da yaşanan son gerilimlere yanıt olarak NATO, son haftalarda KFOR operasyonumuza yüzlerce ilave yedek kuvvet konuşlandırdı. Kosova'nın kuzeyinde daha fazla devriye görevi yürütüyoruz. Bunlar, KFOR'un BM görevini tarafsız bir şekilde yerine getirmek için ihtiyaç duyduğu güçlere sahip olmasını sağlamaya yönelik ihtiyatlı adımlardır. Belgrad ve Priştine sorumlu davranmalı, istikrarı bozucu eylemlerden kaçınmalı ve AB'nin kolaylaştırdığı diyaloğa yeniden dahil olmalıdır. Kosova'da kalıcı barışın tek yolu budur” dedi.

"TERÖRİZM İTTİFAKA YÖNELİK EN DOĞRUDAN ASİMETRİK TEHDİT OLMAYI SÜRDÜRÜYOR"

NATO’nun Irak'ta terör örgütü DEAŞ’ın yeniden örgütlenmesini önlemeye yardımcı olmak için Irak güvenlik kurumlarına verdiği desteği genişlettiğini ifade eden Stoltenberg, “Terörizm ittifaka yönelik en doğrudan asimetrik tehdit olmayı sürdürüyor. Dolayısıyla bugün Genel Sekreter Yardımcısı Tom Goffus'un Terörle Mücadele Özel Koordinatörüm olarak görev yapacağını açıklıyorum. NATO'nun terörizme karşı tepkisinin güçlü, etkili ve tutarlı devam etmesini sağlayacak” dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA NATO YILLIK NÜKLEER TATBİKATI STEADFAST NOON'U GERÇEKLEŞTİRECEK"

Litvanya'nın başkenti Vilnius’taki NATO Zirvesi'nde Soğuk Savaş'tan bu yana en sağlam savunma planlarının kabul edildiğini hatırlatan Stoltenberg, “Şimdi sonraki adımları atıyoruz. Önümüzdeki hafta NATO yıllık nükleer tatbikatı Steadfast Noon'u gerçekleştirecek. Bu, her Ekim ayında gerçekleşen rutin bir tabikattır. Bu yıl eğitimler İtalya, Hırvatistan ve Akdeniz'de gerçekleştirilecek. Tatbikatımız nükleer caydırıcılığımızın güvenilirliğini, etkinliğini ve güvenliğini sağlamaya yardımcı olacaktır. NATO'nun tüm müttefikleri koruyacağına ve savunacağına dair açık bir mesaj veriyor” dedi.

Toplantıda Baltık Denizi'ndeki kritik denizaltı altyapısına verilen zararın da ele alındığını ifade eden Stoltenberg, “Müttefikler, gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışan Estonya ve Finlandiya ile güçlü bir dayanışma içinde olduklarını ifade ettiler. NATO ve Müttefikler bu çabayı bilgi paylaşarak destekliyor. Bunun kritik altyapıya kasıtlı bir saldırı olduğu kanıtlanırsa birleşik ve kararlı bir tepkiyle karşılık verilecek” dedi.

REKLAM

"İSVEÇ’İN ÜYELİĞİNİN ONAYLANMASI KONUSUNDA İLERLEME SAĞLANMASI GEREĞİNİ DİLE GETİRDİM"

İsveç’in NATO üyeliğinin de tartışıldığını ifade eden Stoltenberg, “İsveç’in üyeliğinin onaylanması konusunda ilerleme sağlanması gereğini dile getirdim. Türkiye Savunma Bakanı’nın, Türkiye'nin İsveç'in katılımını kesinleştirmek için Vilnius'ta yapılan anlaşmanın arkasında durduğunu doğrulamasından da memnunum. Bu nedenle artık Türkiye hükümetinin katılım protokolünü TBMM'ye sunmasını ve onayın hızlı bir şekilde sağlanması için meclis ile birlikte çalışmasını bekliyorum” dedi.

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalardan çıkar sağlayacak taraflar ile ilgili duyulan endişeye ilişkin gelen bir soruya cevap veren Stolteneberg, “Ortadoğu'da durum şu anda oldukça zorlu. İsrail'e düşman olan ulusların veya kuruluşların bu durumdan yararlanmaya çalışmasına dair risk her zaman var. Buna örneğin Hizbullah gibi örgütler veya İran gibi ülkeler de dahildir. Yani bu, İsrail'e düşman olan ülke ve kuruluşlara, bu durumu istismar etmemeleri yönünde bir mesajdır. ABD, özellikle durumun tırmanmasını önlemek için bölgeye daha fazla askeri güç konuşlandırdı veya konuşlandırdı” dedi.

"SAVAŞIN KURALLARI VAR"

İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılara ilişkin gelen soruya cevap veren Stoltenberg, “Bir İttifak olarak NATO doğrudan işin içinde değil. Ancak elbette bugünkü durumu ele almamız bizim için önemliydi ve İsrail Savunma Bakanı tarafından bilgilendirildik. Şok edici bir video izledik ve tabii ki raporlar da şok edici. Müttefiklerin İsrail'deki sivillere ve İsrail'e yönelik bu korkunç terör saldırılarını bu kadar güçlü bir şekilde kınamasının nedeni de budur. Bu çatışma tırmandıkça sivillerin korunması önem taşıyor ve bu müttefikler tarafından da açıkça ifade edildi. Savaşın kuralları var. Orantılılık talepleri var. Bu birçok müttefik tarafından vurgulandı. Bu onların aynı zamanda Hamas'ın sorumlu olduğu vahşeti ve şiddeti çok açık bir şekilde kınadıkları gibi ifade ettikleri bir şey” dedi.