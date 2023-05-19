Stoltenberg'den NATO ülkelerine çağrı

AA

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO üyesi ülkelere savunma harcamalarını artırmayı hızlandırması çağrısı yaparak, bu konuda Litvanya'daki zirvede anlaşma sağlanmasını beklediğini söyledi.

Stoltenberg, resmi ziyarette bulunduğu Portekiz'in başkenti Lizbon'da Sao Bento Sarayı'nın bahçesinde Başbakan Antonio Costa ile görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

"Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra dünyanın daha tehlikeli hale geldiğini, hiçbir ülkenin bu meydan okumalara tek başına mücadele edemeyeceğini" belirten Stoltenberg, müttefik ülkelerin savunma harcamalarındaki artışı hızlandırmaları gerektiğini ifade etti.

Genel Sekreter, 11-12 Temmuz'da Litvanya'da yapılacak NATO Zirvesi'nde üye ülkelerin liderlerinin gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) asgari yüzde 2'sini savunmaya ayırmaları taahhüdü üzerinde anlaşma sağlayacaklarını tahmin ettiğini belirtti.

AA'nın haberine göre; NATO'nun 2021 yılı raporuna göre ittifak üyesi 30 ülkeden (Finlandiya ile 31 oldu) 7'sinin Ukrayna-Rusya savaşı öncesinde GSYH'nin yüzde 2'sini savunmaya harcama hedefine ulaştığını aktaran Stoltenberg, geri kalan ülkelerden de aynı kararlılığı beklediklerini dile getirdi.

Portekiz Başbakanı Costa da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "ittifakı yeniden canlandırarak ilk yenilgisini aldığını" savunarak, Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barış sağlanana kadar tüm NATO üyesi ülkelerin aynı kararlılıkta hareket etmeye devam edeceklerini aktardı.

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