STK'ların koronavirüs salgınıyla mücadele mesaisi

AA

Terzi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını sürecinde Batı'daki bireyselleşmeden ziyade Türkiye'deki gibi insanların birbirlerine bağlı olmasının öneminin anlaşıldığını vurguladı.

Avrupa ve Amerika'da salgın noktasında çok ciddi sıkıntıların olduğunu anlatan Terzi, ölüm oranlarının fazla olduğunu, hastalığa yakalanan insanların hastanelere alınmadığını ve ölüme terk edildiğini belirtti.

Türkiye'nin ise koronavirüse karşı hazırlıklı olduğuna dikkati çeken Terzi, devletin sağlık alanındaki yatırımlarının bu dönemde faydasını gösterdiğini ifade etti.

- "Nitelikli STK, 'Nitelikli Gençlik' ve 'Nitelikli Toplum' sloganını kullanıyoruz"

Türkiye Gençlik STK'ları Platformunun Türkiye'de gençlik alanında faaliyet gösteren 86 sivil toplum kuruluşunun çatı kurumu olduğunu ifade eden Terzi, sivil toplum kuruluşlarının birbirleriyle tanışması, organize olması ve iş birlikleri yapması amacıyla kurulduklarını vurguladı.

Koronavirüs sürecinin ne kadar süreceğinin henüz bilinmediğine ve sadece tahminlerde bulunulduğuna dikkati çeken Terzi, bu konuda ileriye dönük bir stratejik plan yaptıklarını ve bunu kitapçık haline getirerek bütün üyelere sanal ortamdan ulaştırdıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına TGSP olarak destek verdiklerini dile getiren Terzi, televizyon kanallarında, çıktıkları programlarda ve sosyal medya hesaplarında özellikle gençleri bilinçlendirici paylaşımlarda bulunduklarını anlattı.

Terzi, gençlerin koronavirüs sürecinde evlerde neler yaptığı, iş hayatlarının nasıl etkilendiği, aile içerisindeki durumları ve psikolojik durumlarıyla ilgili anket çalışması yaptıklarını, bir hafta sonra anketin sonucunun ortaya çıkacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu haricinde Toplum Bilimleri Kurulu da oluşturulacağını açıkladığını hatırlatan Terzi, sivil toplum kuruluşlarının da mutlaka bu kurulda olması gerektiğini belirtti.

- Sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları

TGSP üyelerinin bu süreçte bakanlıklar, valilikler, kaymakamlıklar ve belediyeler aracılığıyla sahada çok ciddi çalışmalar yaptığına değinen Terzi, "Uluslararası Genç Derneği, 'Mesafesiz Müzakereler' adı altında daha önce mesafeli olarak yaptıkları müzakereleri bu dönemde sanal ortama taşıdılar, hastanelerdeki sağlık çalışanlarına hediyeler götürdüler. Ensar, İMH, TÜRGEV, TDV, ÖNDER, İYC, KADEM gibi vakıflarımız yurtlarını sağlık ve adalet çalışanlarına tahsis ettiler." diye konuştu.

Yavuz Sultan Selim Gençlik Derneğinin, koronavirüs süreci başlar başlamaz 10 bin aileye yardım götürdüğünü anlatan Terzi, Yedi Hilal Derneğinin ise "Bereket Dijitale Yayılsın" sloganıyla sosyal medyada kampanya başlattığını ve 200 bin kişiye ulaştığını, toplumun ve gençlerin moralini yüksek tutmak için konserler ve ödüllü yarışmalar düzenlediğini belirtti.

Yeşilay'ın, "Evde Kitabın Bizde" ve "Şu An Sigarayı Bırakmanın Tam Zamanı" kampanyaları başlattığını kaydeden Terzi, Suffa Vakfı'nın ise "Nur Penceresi" ve "Sorularla İslamiyet" isimli internet sitesi çalışmaları olduğunu anlattı.

Türkiye genelinde 10 binden fazla Genç Kızılay üyesinin sahada çalıştığını ve Vefa Sosyal Destek Gruplarına destek verdiğine dikkati çeken Terzi, Server Gençlik'in ise sosyal medya üzerinden evde kalanlar için egzersiz programı düzenlediği kaydetti.

TÜGVA'nın, Türkiye genelinde 500 şubesi olduğunu ve bütün şubelerinin bulunduğu yerlerdeki valiliklerle iletişime geçerek Vefa Sosyal Destek Gruplarında çalıştıklarını ve halkın ihtiyaçlarını karşıladıklarını aktaran Terzi, Gençlik, Eğitim ve Kültür Konfederasyonunun, "Sosyal Mesafe Söyleşileri" ismiyle bir akım başlattığını, e-kamp kampanyasıyla da evde kamp yapma programı ile çevrim içi dergi okuma ve gezi paylaşımlarında bulunduğunu vurguladı.

Hayrat Vakfının tüm çalışmalarını sanal ortama taşıdığını, hijyen paketi dağıttığını kaydeden Terzi, Anadolu Öğrenci Birliğinin, "Koca Çınarlardan Genç Yüreklere" projesi kapsamında, 65 yaşını geçmiş, olgunlaşmış kişilerin, kendi tecrübelerini gençlere anlattığını, Kampüs dergisi ve dijital dergilerle de üniversite öğrencilerinin bir çalışması olduğunu, Türkiye genelinde de bilgi yarışmaları yaptıklarını belirtti.

Mutlu Aile Mutlu Çocuk Derneğinin Instagram üzerinden eşler arasındaki ilişki, çocuklarla anne babanın ilişkisi, çocukların kendi aralarında ilişkilere yönelik eğitici, bilgilendirici seminerler verdiğini anlatan Terzi, AYSİT'in, Anadolu Yakası'ndaki sivil toplum kuruluşlarına yönelik çalışmalar yaptığını, sosyal medyadan yaptığı yayınlarda Hz. İbrahim'den bugüne kadar vakıf medeniyetinin önemini anlattığını, Yeni Dünya Vakfının da "Yeni Dünya Sohbetleri" adı altında sosyal mesajlar verdiğini kaydetti.

Sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarının önemine değinen Terzi, "Sivil toplum kuruluşlarımız, sahada ellerinden geldiğince kendi alanlarıyla alakalı çalışmalarına devam ediyorlar. Hiç ara vermediler yani gaz kesmediler. Hatta benim görüştüğüm başkanlar, 'Eskiden bu kadar yoğun değildik şimdi daha yoğun hale geldik.' diyor. Çünkü artık yolda geçirilen zamanlar işe dönüştü. Toplantılar daha kısa sürede daha verimli hale geldi. Herkes çalışarak toplantılara katılır oldu. Bir de bu hususta çok farklı uygulamalar var, onları inceleme fırsatı doğmuş oldu. Sivil toplum kuruluşlarımız, toplumumuzun tüm kılcal damarlarıdır." dedi.

Gençlerin koronavirüs salgını sürecinde evlerinden çıkamadığını ve bu zamanı iyi değerlendirmesi gerektiğini dile getiren Terzi, şu tavsiyelerde bulundu:

"Gençlerimizin ilgi duydukları bir işle uğraşmalarını istiyoruz. Sevdikleri bir iş, bu hobi de olabilir. Spor yapıyorlarsa sporlarına evde devam etsinler. Herhangi bir müzik aleti çalıyorlarsa buna evde komşularını rahatsız etmeden devam etsinler. Kendilerini geliştirebilecek yeni bir şeyler de olabilir. Sonuçta bu süreç bitecek ve bu süreç bittikten sonra yine tüm gençler sahaya çıkacaksınız. Sizin 1-0 önde olmanız için bu zamanı çok iyi değerlendirmeniz lazım. Bunun için de belki dil ile alakalı eksiğiniz varsa bununla ilgili birçok site var, kendinizi eğitmeniz gereken alanlar varsa eğitici siteler var. Buralardan istifade edebilirsiniz."