STK'lar sosyal yardımlarıyla koronavirüsle mücadeleye büyük destek veriyor

AA

Türkiye'deki çeşitli sivil toplum kuruluşları (STK),yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yaptıkları sosyal yardım çalışmalarıyla ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle ramazan ayı çalışmalarını öne alan dernek ve vakıflar, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar ile ihtiyaç sahibi ailelere ulaşarak yaraları sarıyor. Gıda paketleri ve temizlik kitleriyle binlerce aileye ulaşmayı hedefleyen sivil toplum kuruluşları, çalışmalarıyla hem devletin yükünü hafifletirken hem de sosyal dayanışmanın en güzel örneklerini sergiliyor.

- Türk Kızılay'ı karantinadakilere ve 65 yaş üstü vatandaşlara yardım etmeye devam ediyor

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, koronavirüs ile mücadele kapsamında devlete destek çalışmalarını sürdüren Türk Kızılay'ı sosyal yardım çalışmalarını arttırdı. Yurt dışından gelen ve 28 noktada karantina altına alınan yaklaşık 11 bin kişiye üç öğün yemek hizmeti vermeye devam eden Kızılay, evinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarını da şubeleri ve gönüllüleri eliyle karşılıyor.

Kızılay, il ve ilçelerde kurulan ''Vefa Sosyal Destek Gruplarına'' da destek sağlıyor. Yaşanan olağanüstü süreçte ülkenin kan ve kan ürünü ihtiyacını karşılamak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Kızılay, önümüzdeki dönem çalışmalarını birey ve ailelerin sosyal yardımlarla desteklenmesine odaklayacak. Türk Kızılay, koruyucu hekimlik hizmetleri ile toplumu yeni koronavirus salgınına karşı bilinçlendirme eğitimleri de düzenlemeye devam ediyor.

İstanbul ve Ankara Ulusal Kan Bankası Referans Laboratuvarlarındaki koronavirüs tanı kapasitesini, Sağlık Bakanlığının hizmetine sunan Kızılay, olası ihtiyaç için Sağlık Bakanlığına 150 şişme çadır hastanesi teslim etti. Kızılay illerdeki hastanelerin olası ihtiyaçları için de ilave 300 adet sahra hastanesini fabrikalarında 24 saat esasına göre imal etmeye devam ediyor.

- Kızılay, 150 bin aileye yardım edecek

Türk Kızılay, olağanüstü dönemler için depolarında hazır bulundurduğu gıda paketlerini 150 bin aileye ulaştıracak. Ayrıca Kızılay, içerisinde şampuan, kolonya, el sabunu, çamaşır suyu, bulaşık deterjanı, arap sabunu, bulaşık süngeri, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, diş macunu, diş fırçası, tıraş bıçağı ve tıraş köpüğü bulunan 100 bin hijyen kolisi hazırladı. Hijyen setleri, bu tür malzemelere ulaşmada en büyük sıkıntıyı çeken toplum kesimleri gözetilerek dağıtılacak.

Karantina yurtlarında kalanlara verilen yemek desteğinin yanında, şehirlerdeki ihtiyaç sahiplerine de sıcak yemek desteği vermeye karar veren Kızılay, aşevlerinin kapasitesini de arttırdı. Kurban paylarından hazırlanan 1 milyon kutu kavurma konservesi de yurt genelinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Kızılay ayrıca geçim sıkıntısı çeken 75 bin aileye 400'er lira nakit sosyal destek ödeme yapma kararı aldı. Kızılay, hayat normale dönene kadar yardım çalışmalarını sürdürecek.

- İHH koronavirüs nedeniyle ramazan yardımlarına erken başlayacak

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, koronavirüsle mücadale için Güvenlik ve Sağlık Heyeti kurarak önlemler aldı. İHH bunun yanında Türkiye'de kronik hasta, yaşlı ve ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırıyor. Ayrıca İHH, dünyanın dört bir yanındaki partnerleriyle de ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediyor.

İHH, ramazan çalışmaları kapsamında yurt içinde 75 bin kumanyanın dağıtımını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle öne çekti. Vakıf, bu kapsamda evde bakıma muhtaç 15 bin aileye kumanya ve 5 bin aileye hijyen paketlerini gelecek hafta dağıtacak.

- Deniz Feneri Derneği ramazan yardımlarını öne çekti

Deniz Feneri Derneği, koronavirüs salgını nedeniyle ramazan yardımlarını daha önce dağıtacak. Dernek tarafından yaklaşan ramazan ayı dolayısıyla planlamaya alınan "Her ay 10 bin gıda kolisi" projesine ek olarak koronavirüs hastalığı sebebiyle hijyen paketi verilmesi de kararlaştırıldı. 2020 yılının sonuna kadar 120 bin gıda kolisi ve yanında hijyen ürünlerinin dağıtımı, hiçbir maddi geliri olmayan yaşlılara, yetim ailelerine ve ihtiyaç sahibi diğer ailelere dağıtılacak.

- Beşir Derneği gıda yardımının içeriğini zenginleştirdi

Beşir Derneği ise sisteminde kayıtlı ailelere dağıttığı gıda yardımının içeriğini zenginleştirdi. Dernek 2 aylık yardım paketini erkenden dağıtarak ailelerin ramazana rahat bir şekilde girmesini hedefliyor. Ayrıca her ay yardım ulaştırılan ailelere hazırlanan hijyen paketleri de dağıtılacak.

Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği de "Temizlik ve Gıda Yardımı Projesi" kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere gıda, kumanya ve temizlik setleri yardımı yapıyor.

Hüdayi Vakfı ise İstanbul’da her ay yaklaşık 7 bin aileye düzenli olarak gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan ayni yardımları ile nakdi destekleri ulaştırıyor.