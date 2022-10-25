Moldova'nın Sheriff takımından sürpriz bir istifa geldi. Türkiye'de uzun yıllar futbol oynayan ve ardından teknik direktörlük yapan Stjepan Tomas takımının ligde aldığı ilk mağlubiyetin ardından istifa etti.

Moldova liginde zirvede bulunan Sheriff hafta sonu Petrocub deplasmanından 1-0 mağlup ayrıldı. Ligin 12. haftasında ilk mağlubiyetini alan teknik direktör Stjepan Tomas istifa etti.

Tomas maç sonu açıklamasında, ''Oyuncuların Manchester'daki maçı düşündüğü görülüyor, konsantrasyon yoktu. Bu benim hatam'' dedi.

12 hafta sonunda 27 puanla zirvede bulunan Sheriff'i, 21 puanla Petrocub takip ediyor.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki takımlardan Omonia da geçen hafta teknik direktörleriyle yollarını ayırdı.