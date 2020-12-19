Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas ise yine bugün hakemi konuştuklarını belirterek, "1-0 öne geçtik. İkinci devre Tunay kaleciyi geçti, net penaltı ve kırmızı kart. O pozisyon kırılma noktası. 2. golden önce net el vardı. Maalesef hafta boyunca çalışıyoruz ama bu kadar olmaz. Bugün kaybetmeyi hak etmedik. 3 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. Böyle hakemlerle bu kadar olmaz diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

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