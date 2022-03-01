Dublin'de ödül kazandı

Yapımcılığını Erkan Taşkıran’ın üstlendiği Almanya - Türkiye ortak yapımı olan 'Stiletto’, Dublin Film Festivali’nde 'En İyi Uluslararası Kısa Film Ödülü’nü kazandı.

Can Merdan Doğan’ın senaryosunu yazıp yönettiği 'Stiletto', arzuları ve toplum değerleri arasında seçim yapmaya zorlanan taksi şoförü 'Hasan’ın yaşadıklarını anlatıyor. Kara komedi türündeki Stiletto’nun başrolünde Murat Kılıç ve Nihal Yalçın yer alıyor.