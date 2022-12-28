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Stevia bitkisi üreten ziraat mühendisi, ürünün yaygınlaşması için çalışıyor

İzmir'de Ziraat Mühendisi Harun Karaman, tıbbi aromatik bir bitki olan, tatlandırıcı amaçlı da kullanılan stevia bitkisinin yaygınlaşması için çalışmalar yürütüyor. Başvurduğu "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi" kapsamında 64 bin lira hibe desteği alarak üretime geçen Karaman, doktora konusu olan stevia bitkisini saflaştırıp beyaz şeker haline getirme projesi üzerinde çalışıyor

Giriş: 28.12.2022 - 15:32 | Güncelleme: ABONE OL
Stevia bitkisi üretiminin yaygınlaşması için çalışıyor
AA

Ziraat Mühendisi Harun Karaman, tatlandırıcı amaçlı da kullanılan stevia bitkisinin yaygınlaşması için çalışmalar yürütüyor. Aslen Vanlı olan ve 2010 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni kazandıktan sonra İzmir'e yerleşen 32 yaşındaki Harun Karaman, halen aynı üniversitede doktora eğitimine devam ediyor.

64 BİN TL HİBE DESTEĞİ İLE ÜRETİME GEÇTİ

Doktora konusu olan stevia bitkisinin üretimine yönelik çalışmalar yürüten Karaman, Torbalı'da 18 dekar tarla kiraladı, ardından 2020 yılında Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi'ne başvurdu. Proje kapsamında 64 bin lira hibe desteği alan Karaman, ürettiği bitkiyi bazı firmalara satıyor.

BAŞKA ÇİFTÇİLERE FİDE VERİYOR

Karaman, stevia bitkisinin üretimini daha geniş alanlara yaymak istiyor ve bitkinin daha çok üründe tatlandırıcı olarak kullanılması için ıslah çalışmaları yürütüyor. Üretimin yaygınlaşmasını amaçlayan Karaman, üretim yapmak isteyen başka çiftçilere maliyeti karşılayacak fiyata fide veriyor.

BAŞKA ÇİFTÇİLERE FİDE VERİYOR

Karaman, stevia bitkisinin yurt dışında çok popüler olduğunu söyledi. Bitkinin hem sanayi hem de tıbbi endüstriye hitap ettiğini vurgulayan Karaman, şöyle konuştu:

"Türkiye'de bu bitki yeni yeni tanınmaya başladı. Ben de tarımla ilgilenenlere stevia bitkisinin önemini anlatıyorum. Hangi alanlarda kullanılacağını, sağlık açısından ne derece önemli olduğunu anlatmaya, yaymaya çalışıyorum. Bitkinin üretimini artırmak istiyorum. Bitkinin en büyük özelliği tatlandırıcı olarak kullanılması. Bütün tatlandırıcılarda bu bitki rahatlıkla kullanılabilir. Doğal olmasından ziyade kalorisi sıfıra yakın bir değerde."

Bitkiyi saflaştırıp beyaz şeker haline getirme projesi üzerinde çalıştığını belirten Karaman, üretimi artırdıktan sonra ihracatı hedeflediğini sözlerine ekledi.

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