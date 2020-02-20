Spielberg, şu ana kadar kendi çektiği ve tek başına rol aldığı yetişkin filmlerini bu alanda ünlü olan bir internet sitesinde paylaşıyordu. Mikaela Spielberg, amacının özel müşteriler için erotik şovlar düzenlemek olduğunu ve dansçı lisansı almayı amaçladığını da anlattı.