Steven Spielberg'in beğeni toplayan filmleri arasında 'Jurassic Park', 'Er Ryan'ı Kurtarmak' (Saving Private Ryan), 'Azınlık Raporu' (Minority Report), 'Yapay Zeka' (AI: Artificial Intelligence), 'Sıkıysa Yakala' (Catch Me If You Can) ve yakın zamanda çıkan 'Fabelmanlar' (The Fabelmans) yer alıyor.