Hafta içi teknik direktör Steven Gerrard ile yollarını ayıran Aston Villa, konuk ettiği Brentford'u Leon Bailey, Danny Ings (2) ve Ollie Watkins'in golleriyle 4-0 mağlup ederek çıkışa geçti.

Leicester City ise Youri Tielemans, Harvey Barnes, James Maddison ve Jamie Vardy'nin fileleri havalandırmasıyla deplasmanda Wolverhampton Wanderers'ı 4-0 yendi. Milli oyuncu Çağlar Söyüncü, karşılaşmayı yedek kulübesinden takip etti.

Bu sonuçların ardından Aston Villa 12 puanla 14'üncülüğe, Leicester City ise 11 puanla 16'ncılığa yükseldi.