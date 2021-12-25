Aston Villa Kulübü, Kovid-19 testi pozitif çıkan 41 yaşındaki Gerrard'ın izolasyon sürecinin başladığını açıkladı.

İngiliz teknik direktörün, ligde yarın Chelsea ve 28 Aralık Salı günü Leeds United ile oynayacakları maçlarda takımın başında yer alamayacağı ifade edildi.