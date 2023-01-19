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Steve Vai, Türkiye'ye gelecek

Rock müziğin en önemli gitar virtüözlerinden Steve Vai, iki ayrı şehirde konser vermek üzere Türkiye'ye gelecek

Giriş: 19.01.2023 - 07:50 | Güncelleme: ABONE OL
Steve Vai, Türkiye'ye gelecek - Magazin haberleri
Türkiye'ye gelecek
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DHA

Grammy tarihine damgasını vuran ABD'li besteci, gitarist ve prodüktör Steve Vai, geçtiğimiz yıl yayınladığı son albümü 'Inviolate'in Avrupa turnesi kapsamında 18 Nisan'da Ankara, 19 Nisan'da ise İstanbul'da sahnede olacak.

Bugüne dek 15 milyondan fazla albüm satan usta virtüöz, son albümü 'Inviolate' dışında kariyerinin en önemli şarkılarını çalacak.

BİRBİRİNDEN ÜNLÜ İSİMLERLE DE ÇALIŞTI

30 yıllık eşsiz başarılarla dolu kariyeri boyunca enstrümental rocktan hard rock'a, heavy metalden progressive rock'a pek çok farklı tarzda kayıtlar gerçekleştiren bir virtüöz olan Steve Vai, 1980 yılından bu yana tekniği ve ürettikleriyle kendisinden sonra gelen jenerasyonlara ilham kaynağı oldu.

Birçok farklı dergi ve web sitesi tarafından hazırlanan en iyi gitarist listelerinde defalarca yer bulan Steve Vai, Alcatrazz, David Lee Roth ve Whitesnake, Ozzy Osbourne, Mary J. Blige, M83, Travis Barker, Devin Townsend, Zakk Wylde ve Terry Bozzio'nun da aralarında bulunduğu birbirinden ünlü isimlerle de çalıştı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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