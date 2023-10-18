STEVE JOBS'UN GERÇEK YÜZÜ OLDUĞUNU DÜŞÜNENLERDE VAR

Steve Jobs'un arkadaşına neden böyle bir şey yaptığı hala bilinmese de çoğu kişi Apple 1 bilgisayarını yaparken paraya ihtiyaç duyduğu için böyle bir şey yaptığı görüşünde.

Fotoğraflar: AP