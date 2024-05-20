Steve Buscemi'ye yumruğun bedeli 50 bin dolar
Ünlü oyuncu Steve Buscemi'ye yolda yumruk atan bir evsize 50 bin dolar kefalet bedeli biçildi
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New York'ta sokakta yürüdüğü esnada ünlü oyuncu Steve Buscemi'nin yüzüne yumruk atan kişi önceki gün tutuklanmıştı. 8 Mayıs'ta gerçekleşen olayda 66 yaşındaki oyuncu gözünden yaralanarak hastanede tedavi altına alınmıştı.
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50 yaşında bir evsiz olduğu öğrenilen Clifton Williams adlı saldırgan, ikinci derece saldırıyla suçlandı. Sanık cumartesi günü mahkemeye çıkarıldı. Hâkim, kefalet bedelini 50 bin dolar olarak belirledi.
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Sanığın kendisi adına konuşabilecek bir avukatının olup olmadığı bilinmiyor. Şüphelinin perşembe günü tekrar mahkemeye çıkarılması bekleniyor.
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Suç duyurusunda saldırganın aynı gün iki kişiye yumruk attığı iddia edildi ancak yetkililer, bu kişilerin isimlerini vermedi. Ayrıca Buscemi'ye yapılan saldırının güvenlik kamerasına kaydedildiği de belirtildi.
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Mart ayında Buscemi'nin 'Boardwalk Empire' dizisindeki rol arkadaşı Michael Stuhlbarg de farklı bir yabancı tarafından saldırıya uğramıştı. İddiaya göre saldırgan, Manhattan Central Park'ta Stuhlbarg'in ensesine taşla vurmuştu.