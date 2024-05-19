Steve Buscemi'ye yolda yumruk atan saldırgan tutuklandı
Ünlü oyuncu Steve Buscemi'ye New York'ta sokakta yürüdüğü sırada aniden yumruk atan saldırgan tutuklandı
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Ünlü oyuncu Steve Buscemi'ye New York'un Manhattan semtinde yürüdüğü sırada yüzüne yumruk atan saldırgan tutuklandı.
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New York polisine göre, 50 yaşında bir evsiz olan Clifton Williams adlı saldırgan, ikinci derece saldırıyla suçlandı.
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'Fargo' filminin ünlü yıldızı Steve Buscemi, 8 Mayıs'ta yolda yürürken yüzünden yumruk yeniş ve olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Sol gözünden hafif yaralanan 66 yaşındaki oyuncu tedavi altına alınmıştı.
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AYNI GÜN BAŞKASINA DA SALDIRMIŞ
Hollywood Reporter'a konuşan bir kaynağa göre; Clifton Williams adlı saldırgan, iki ayrı suçlamayla karşı karşıya. Saldırgan, ünlü oyuncuyu yumruklamadan birkaç dakika önce başka bir kişiyi rastgele yumruklamakla da suçlandı.
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YAŞLIYA SALDIRMAK AĞIR SUÇ
Steve Buscemi 66 yaşında olduğu için ABD yasalarına göre yaşlı kabul ediliyor ve bu nedenle Williams'ın suçlamaları, bu davada ağır suç kapsamına alındı.