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        Haberler Dünyadan Steve Buscemi'ye yolda yumruk atan saldırgan tutuklandı - Magazin haberleri

        Steve Buscemi'ye yolda yumruk atan saldırgan tutuklandı

        Ünlü oyuncu Steve Buscemi'ye New York'ta sokakta yürüdüğü sırada aniden yumruk atan saldırgan tutuklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2024 - 12:10 Güncelleme: 19.05.2024 - 12:10
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        • 1

          Ünlü oyuncu Steve Buscemi'ye New York'un Manhattan semtinde yürüdüğü sırada yüzüne yumruk atan saldırgan tutuklandı.

        • 2

          New York polisine göre, 50 yaşında bir evsiz olan Clifton Williams adlı saldırgan, ikinci derece saldırıyla suçlandı.

        • 3

          'Fargo' filminin ünlü yıldızı Steve Buscemi, 8 Mayıs'ta yolda yürürken yüzünden yumruk yeniş ve olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Sol gözünden hafif yaralanan 66 yaşındaki oyuncu tedavi altına alınmıştı.

        • 4

          AYNI GÜN BAŞKASINA DA SALDIRMIŞ

          Hollywood Reporter'a konuşan bir kaynağa göre; Clifton Williams adlı saldırgan, iki ayrı suçlamayla karşı karşıya. Saldırgan, ünlü oyuncuyu yumruklamadan birkaç dakika önce başka bir kişiyi rastgele yumruklamakla da suçlandı.

        • 5

          YAŞLIYA SALDIRMAK AĞIR SUÇ

          Steve Buscemi 66 yaşında olduğu için ABD yasalarına göre yaşlı kabul ediliyor ve bu nedenle Williams'ın suçlamaları, bu davada ağır suç kapsamına alındı.

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