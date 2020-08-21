Steve Bannon: Trump'ın eski strateji danışmanı dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı

Steve Bannon

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski strateji danışmanı Steve Bannon tutuklandı.

Steve Bannon New York'taki federal savcılar tarafından, ABD-Meksika sınırına duvar inşası için başlatılan bağış kampanyasında dolandırıcılık yapmakla suçlandı.

Bannon'la birlikte kampanyanın önde gelen isimlerinden Brian Kolfage, Andrew Badolato ve Timothy Shea'ye de "bağışçıları yüz binlerce dolar dolandırmak" suçlaması yöneltildi.

ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Duvarı biz inşa ediyoruz" sloganıyla başlatılan kampanyada 25 milyon dolar para toplandığı duyuruldu.

Açıklamada Steve Bannon'ın banka hesabına kampanyadan 1 milyon dolardan fazla para yatırıldığı, Bannon'ın bu paranın bir kısmını kişisel harcamaları için kullandığı belirtildi.

Bannon ilerleyen saatlerde yargıç karşısına çıkacak.

Trump'ın tepkisini çekmişti

Steve Bannon, Trump'ın strateji danışmanlığı görevi öncesi yabancı düşmanlığı ve cinsiyetçilik eleştirilerinin odağındaki bir haber kuruluşu olan Breitbart'ın yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütüyordu.

Ağustos 2017'de Beyaz Saray'daki görevinden ayrılan Bannon'ın Amerikalı gazeteci Michael Wolff'un "Fire and Fury" (Ateş ve Öfke) adlı kitabındaki bazı ifadeleri Trump'ın tepkisini çekmişti.

Zira Bannon, Trump'ın oğlunun da yer aldığı Rusya konulu bir görüşme için "vatan hainliği" ifadesini kullanmıştı.

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