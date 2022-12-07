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Sterling'in Katar'a dönme şartı belli oldu!

İngiltere Milli Takımı futbolcularından Raheem Sterling, evine silahlı saldırgan girmesi nedeniyle Katar'dan ayrıldı. İngiliz basınında yer alan habere göre Sterling, ailesi güvende olmadan dönmeyeceğini söyledi

Giriş: 07.12.2022 - 10:30 | Güncelleme: ABONE OL
Sterling'in Katar'a dönme şartı belli oldu!

Raheem Sterling'in Londra'daki evine cumartesi gecesi eşi ve üç küçük çocuğu da evdeyken hırsız girdi.

Bu olay üzerinde kadrodan çıkarılan Sterling, Katar'dan ayrılıp Londra'ya ailesinin yanına gitmişti.

The Sun'ın haberine göre İngiliz oyuncu, yakın çeresine ''Ailem güvende olmadan hiçbir yere gitmem mümkün değil." dedi.

İngiltere Teknik Direktörü Gareth Southgate konuyla ilgili Senegal maçı sonrası "Bazen futbol hayattaki en önemli şey değildir. Aile her şeyden önce gelmelidir. Kendisine biraz alan tanımak istedik. Önümüzdeki birkaç gün gelişmelere bakacağız.'' ifadelerini kullanmıştı.

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