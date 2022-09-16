Sterlin 37 yılın en düşük seviyesini gördü

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İngiliz Sterlini perakende satış verilerinin beklenenden olumsuz gelmesiyle dolar karşısında değer kaybetti.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nin yayımladığı verilere göre ülkede perakende satış hacmi bir önceki aya göre yüzde 1.6 geriledi. Bu, 2022'deki en sert düşüş oldu.

Söz konusu verinin İngiliz ekonomisine yönelik endişeleri artırmasıyla Sterlin/dolar 1.1351'e gerileyerek 1985'ten bu yana en düşük seviyesini gördü. Sterlinin dolar karşısındaki günlük kaybı yüzde 1'i aştı.