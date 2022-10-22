Sterlin, bitcoin kadar istikrarsız bir seyir izliyor: Truss’ın istifasının ardından piyasaları ne bekliyor?

Dünyanın halen yürürlükte olan en eski para birimi olan sterlin, son bir aydır yaşanan ekonomik ve siyasi çalkantıdan ötürü neredeyse kripto para birimi bitcoin kadar istikrarsız bir seyir izliyor.
İngiltere’nin istifa eden başbakanı Liz Truss hükümetinin eylül ayının sonunda açıkladığı bütçe kesinti paketi piyasalarda çalkantıya yol açmış, sterlin değer kaybederken İngiltere devlet tahvillerinin faizleri yükselmişti.
Her ne kadar bütçede yaratacağı 45 milyar sterlinlik açığın nasıl karşılanacağı açıklanmayan paket geri çekilmiş olsa da piyasalar durulmuş değil.
Şimdi de Truss’ın ardından gelecek olan yeni liderin piyasalara güven vermesi bekleniyor.
Bloomberg’in haberine göre son bir ayda sterlin ve bitcoinde görülen dalgalanmalar neredeyse benzer bir seyir izledi.
Her ne kadar bütçe kesinti paketi geri alınsa ve Truss istifa etse de piyasalarda belirsizlik sürmekte.
Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İngiltere'nin kredi notunu "Aa3" olarak teyit ederken, not görünümünü "durağan"dan "negatif"e çevirdi.
Cuma akşamı piyasalar kapandıktan sonra gelen bu açıklamaya gerekçe olarak siyasi belirsizlik gösterildi.
CNBC televizyonuna konuşan İngiltere merkezli yatırım şirketi Embark Group’n baş yatırım uzmanı Peter Toogood, sterlinin zayıf seyretmesini beklediğini ileterek, “Bütçe açığımız ve cari açığımız var, ve halen başkalarının insafına kalmış vaziyetteyiz. Bu açıdan iyi bir senaryo ortada yok, ancak piyasaların meseleye biraz daha düz bir şekilde baktığını görebiliyoruz” dedi.
Piyasalar haftayı iyimserlikle kapadı
Cuma günkü Truss’ın istifasının ardından sterlin dolara karşı 1,13’e geldi, Londra borsası yükselişle haftayı kapadı.
İngiltere devlet tahvil faizlerinin ise düştüğü görüldü.
Guardian’a göre daha ortodoks ve muhafazakar ekonomi politikalarına geri dönüş, piyasaların istikrar kazanmasını sağlayabilir.
Gazeteye konuşan Londra merkezli ekonomik araştırma şirketi Capital Economics’ten Paul Dales, Truss’ın istifasının olumlu olduğunu söylese de yeni gelen başbakanın yüksek enflasyon ve geçim sıkıntısı krizi ortamında güven veren bir yönetim izlemesi gerektiğini vurguladı.
Yüksek enflasyon ve enerji krizi, sterlin cinsi varlıklarda baskı yaratıyor.
İngiltere’de yıllık enflasyonu, Eylül’de yüzde 10,1 ile son 40 yılın en yüksek düzeyine çıktı.
İngiltere ekonomisinin resesyona girmesi beklenirken kamu borçlanmasının artmasını piyasalar sürdürülebilir görmüyor.
Truss’ın istifa etmeden önce görevde kaldığı 44 günün, piyasalar açısından en karşısık dönemlerinden biri olarak İngiltere tarihine geçti.
Bundan sonrası ise İngiltere Merkez Bankasının faizleri daha da artırması beklenen bir ortamda yeni gelecek başbakanın geçim sıkıntısı ve enerji krizi ile nasıl mücadele edeceğini belirleyecek politikalara bağlı.
Eylül ayında İngiltere Merkez Bankası faizi yüzde 1,75’ten yüzde 2,25’e çıkarmıştı.
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Sterlin, bitcoin kadar istikrarsız bir seyir izliyor: Truss’ın istifasının ardından piyasaları ne bekliyor?/sterlin-bitcoin-kadar-istikrarsiz-bir-seyir-izliyor-trussin-istifasinin-ardindan-piyasalari-ne-bekli-3531824
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